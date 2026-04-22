"Mi primer hijo": el llanto desconsolado de Paula Chaves al hablar de la dura muerte dentro de su familia

La muerte de Moro, el bulldog francés que acompañó durante 15 años a Paula Chaves y Pedro Alfonso , generó un fuerte impacto emocional en la familia y en su entorno cercano. La pérdida ocurrió en los últimos días y llevó a la conductora a enfrentar uno de los momentos más difíciles a nivel personal.

Un reconocido ex participante de Gran Hermano confirmó que tendrá un hijo y las redes explotaron

El perro había llegado a su vida en 2010 , cuando comenzaba una nueva etapa personal, y se convirtió en una presencia constante en momentos clave. A lo largo de los años, acompañó procesos familiares, convivió con sus hijos y formó parte activa de la dinámica cotidiana del hogar.

“Voy a hacer de todo. Perdí a mi mascota, para el que no sabe, mi mascota, que fue mi primer hijo... ”, expresó entre lágrimas al aire. Luego profundizó sobre el impacto emocional: “No sabía que esto dolía tanto porque nunca me había pasado. Se murió el perro de mi familia, pero no lo sentí tan propio como Moro, que fue un hijo literalmente de cuatro patas”.

Durante su relato, la conductora recordó cómo Moro estuvo presente desde el inicio de su vida independiente. “Me fui a vivir sola porque Pedro me lo regaló en el año 2010 , cuando era muy chiquito. Yo no me animaba a vivir sola y él me acompañó en todo ese proceso”, contó con la voz quebrada.

También mencionó situaciones particulares que marcaron su relación con el animal, como la forma en la que percibía sus embarazos antes de que ella misma lo confirmara. “Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, porque empezaba a ponerse medio raro, medio tóxico”, relató. Y agregó: “Me miraba raro y yo la primera vez me sorprendí y dije: ‘A este perro algo le pasa’”.

Embed Paula Chaves se emociono al recordar a Moro en #TDL y recibió una señal de el en vivo pic.twitter.com/nUEsTSwSvn — MF (@MundoFamososOk) April 22, 2026

Recuerdos entre lo trágico y lo cotidiano

El testimonio incluyó anécdotas que combinaron momentos difíciles con situaciones insólitas. Paula recordó un episodio en el que Moro fue atacado por otro perro: “Volvió de la muerte varias veces. Lo atacó un pitbull a través de una reja y le enganchó el moflete”. En medio de ese relato, describió la desesperación del momento: “Yo en vez de ir a ayudar al perro, llamé al veterinario diciendo: ‘Moro se está muriendo’”.

A pesar del tono dramático, también destacó el carácter único del vínculo. En plena entrevista, la conductora interrumpió su relato al ver pasar un perro de la misma raza frente al estudio: “¿Puedo agarrar todo como una señal o no? Mirá, es un bulldog francés negro, amor”. Luego cerró esa escena con una frase cargada de emoción: “Te juro que sí”.

Nació la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

La despedida en redes sociales

Horas antes de su aparición en televisión, Paula compartió un mensaje en redes sociales donde expresó su dolor y recordó la historia compartida con Moro. “Se fue a pasear Moro. Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro”, escribió.

En el mismo texto, destacó el rol que tuvo el perro en su vida: “Celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas. Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos”.

Paula Chaves y Peter Alfonso: a puro mimo Paula Chaves y Peter Alfonso.

También evocó rasgos particulares de su personalidad: “No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre. Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU”.