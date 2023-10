Brian Sarmiento puso en su lugar a los que lo tildan de no depositar por su hija: “hay que recortar gastos”

Brian Sarmiento es uno de los participantes más populares y carismáticos del Bailando 2023. El exfutbolista tiene una disputa legal con la madre de una de sus hijas, quien lo acusó de no cumplir con la cuota alimentaria.

En LAM, Ángel de Brito dio a conocer detalles de este conflicto: “El exjugador de fútbol que está brillando en el Bailando no estaría cumpliendo con la cuota alimentaria de Frida, una de sus tres hijas. Cabe aclarar que tiene tres: Mía y Aisha que viven en España y Frida de una segunda pareja, que vive en Alemania”.

En medio de un móvil, Brian Sarmiento escucho el mensaje que le dedicaron en redes sociales haciendo mención a que se dedique a pagar por las cuotas de sus hijas, algo que el ex jugador de Racing de Avellaneda no temió hablar.

Al ser consultado, Sarmiento respondió: “No tengo nada que esconder, yo lo que cobro, lo mando. Si la cuota quiere que sea la misma que cuando jugaba al fútbol, no se puede”, advirtió sumando que “el dólar se fue a $1000, entonces yo no puedo mandar 1500 dólares como enviaba siempre”.

“No juego más al fútbol, y cobro en pesos. Yo mando lo que puedo ahora, cuando estuve bien mandaba de más, ahora hay que recortar los gastos, yo también recorté los míos, hay que cambiar de vida”.

Además, el compañero de Soledad Bayona señaló: “Hay veces que salgo de acá y deposito lo poco que tengo, para mis nenas”. Además, agregó que hay ciertas maneras de ver las realidades que viven las madres de sus hijas.

“Pueden ver el Instagram de la madre de mis nenas que el otro día subió ‘¿cómo puede ser que esté en el programa N°1 y me mande esto?’. Le había mandado $540.000... Y ella quejándose de que yo le mandaba. Viven otra realidad, es otra moneda, pero lamentablemente yo cobro en pesos. Era lo único que tenía, me quedé con 70 lucas”.

“No me da vergüenza decirlo, tuve un montón, ahora estoy saliendo otra vez. Cuando yo tengo, doy de más, y más para mis hijas, obviamente. Ahora, si de la otra parte no entienden lo que estoy viviendo ahora, que dejé de jugar al fútbol, que ya no es más mi mujer. Hay que amoldarse”, sumó.

Finalmente, Sarmiento reflexionó sobre la vida y las relaciones: “El tema es ser feliz con muy poco. Cuando vos jugas al fútbol, las parejas que están al lado tuyo se acostumbran a vivir una vida que no es la real. A mí me chupa un huevo vivir en una mansión o en un departamento con una sola habitación, soy feliz igual, es algo que no me interesa”.

Luego, concluyó: “Lo que menos quiero es que esto lo sufran mis hijas, entonces hay que cuidarnos, esto se arregla entre los grandes, no públicamente, y menos conmigo, que yo soy lo más transparente que hay”.

