Coki Ramírez y un posible romance a la vista: quién es el periodista con el que se la vincula

Coki Ramírez volvió al Bailando 2023 y se mostró muy cercana a Marcelo Tinelli. Más allá de las bromas y todas las dudas que surgieron sobre un posible romance con el conductor de televisión, nada se concretó.

Teniendo en cuenta este gran detalle, ahora surgió una historia de amor que parecería cierta y la tiene como protagonista a la cantante cordobesa. Según los rumores, estaría saliendo con Esteban Trebucq.

Algunas semanas atrás, el periodista estuvo en los estudios del Bailando 2023 y se mostró en un limbo con Coki, quien estaba bailando en el certamen. Luego de esto nada más se habló pero ahora son los colegas quienes tienen detalles para confesar.

“Fue todo muy divertido. A Coki (Ramírez) la conozco de los pasillos del canal y supongo que es todo parte del show”, comentó el comunicador en su momento. En paralelo, Karina Iavícoli fue quien renovó las dudas sobre este amor en el ciclo de Intrusos en las últimas horas.

“Una persona que trabaja en esta casa y ella también digamos, sale al aire en esta pantalla. Quién hubiera dicho que la vida cruzaría a la bella Coki Ramírez y el querido y colega Esteban Trebucq”, indicó la periodista. Y agregó: “¡Me encanta esta pareja!”.

Como era de esperarse, la mujer tenía pruebas para hablar al respecto, sino no lo haría. Fue en ese mismo programa donde mostró un pequeño video donde se ve a Coki y al Pelado muy juntos y demostrándose cariño.

Qué dicen Coki Ramirez y Esteban Trebucq sobre los rumores

Para intentar aclarar la relación, desde Intrusos se le consultó al conductor de A24 y el fue muy directo: “Preguntale a ella. Te doy un título: ella arrugó, ella lo sabe”. Por otro lado, Coki también dio su postura al respecto y se mostró muy negada a los rumores: “Está todo bien con el pelado, me lo cruzo en América, pero nada que ver conmigo. Yo no estoy con nadie. A mí no me fue a ver al Bailando y cuando fue estaba con una mina”.

Aunque Esteban dejó en claro que “jamás” cierra las puertas al amor, parece que la cordobesa no está muy a gusto con los rumores. Las últimas palabras que dijo al respecto fueron: “Yo nada que ver”.

