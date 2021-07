La cordobesa Coki Ramírez anunció que se va del país para “probar suerte”

Coki Ramírez es una de las tantas personalidades del mundo del espectáculo que se vieron afectadas por la pausa en sus actividades debido a la pandemia de coronavirus. De a poco las actividades van retomando el ritmo pero la cantante cordobesa tomó una decisión crucial en su vida: irse del país.

En una entrevista por Instagram Live con Juan Etchegoyen, la artista reveló que no siente posibilidades de crecimiento profesional en la Argentina además de la falta de trabajo en la industria musical. “Me dieron la espalda”, expresó en el ciclo “Mitre Live”.

Coki agarrará las valijas y tomará un vuelo hacia Miami para “probar suerte”: “A mí me gusta cantar para que la gente me escuche y me falta eso, si Dios quiere lo voy a lograr con este viaje, estoy esperando esa bendita visa de trabajo en Estados Unidos y ya tengo contrato firmado en Miami, la idea es generar discos”.

Patricia Silvana Ramírez Ter Hart, como dice su DNI, se hizo más famosa cuando participó del “Bailando” y hacía de todo por tratar de seducir a Marcelo Tinelli.

Respecto a la nueva plaza donde cantará y sus objetivos, comentó: “Allá hay mucho escenario, generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas. No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer de todo”.

Juan le consultó si estaba en los planes instalarse indefinidamente en Norteamérica y Coki fue clara: “Mi lugar en el mundo es Córdoba, amo a la Argentina, te digo que me cuesta incluso en la idea de irme. Es ir a ver con que me voy a encontrar. Esta oportunidad de que me reciban y contengan. Son tantas las cosas que pueden suceder y vemos, acá está todo muy complicado”.

“La industria musical de la Argentina siempre me dio la espalda, todo lo hicimos a pulmón. Es agotador lucharla acá. Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos. Hasta siento que esta puerta que se me está abriendo es por toda la preparación que tuve. Me siento un toro a punto de salir”, confesó la artista que aún no tiene fecha de partida.