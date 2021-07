Dejate tentar con Sidney Sampaio, el actor brasileño de “Josué y la tierra prometida”

Después del gran éxito de “Moisés y los diez mandamientos”, Telefe sumó a su grilla “Josué y la tierra prometida”, la gran producción brasileña que mezcla religión y ficción en dosis iguales. Todos los argentinos quedaron atrapados por la historia pero, también, por su protagonista principal.

Nos referimos a Sidney Sampaio, el artista de 41 años que interpreta a Josué, el líder del pueblo judío tras la muerte de Moisés. Su pelo largo y barba con algunas canas a la vista hacen suspirar a los televidentes y a su casi millón de seguidores en Instagram.

El artista nacido en San Pablo es padre de Leonardo y según reveló, llegó a su vida para cambiársela, “me trajo un sentido mucho más crítico respecto a todo lo que hago”.

Lo cierto es que Sidney derrite con sus postales en las redes y enternece con sus salidas junto a su pequeño de 10 años. Su sonrisa dulce y su mirada intensa, hace que sus fanáticos le llenen de Me Gusta y comentarios sus publicaciones.

“Siempre fui muy impulsivo y me preocupe con mi carrera artística. Soy tímido también y eso me distancia de lugares y personas que me podrían ayudar con mi proyección, por ejemplo. Paré de sufrir en el momento en que me acepté como soy. Voy a conquistar lo que sea posible”, compartió el actor de “Josué y la tierra prometida” en una entrevista.

“Josué y la tierra prometida” vuelve a la pantalla chica

Desde este martes 13 de julio, Telefe pondrá al aire la novela exitosa de lunes a viernes a las 10.15. La superproducción bíblica, cuenta con un elenco amplio, integrado por Paloma Bernardi (Samara), Thaís Melchior (Aruna), Felipe Folgosi (guerrero hebreo Eliber) y Raphael Vianna (guerrero hebreo Tobias), entre otros.

La ficción se grabó en estudios de Rio de Janeiro y en locaciones especiales distribuidas por Angola e Israel. Lleva grandes efectos especiales y más de 80 artistas debieron entrenarse para hacerle frente a varios de los desafíos que presentan las escenas.