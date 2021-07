Sol Pérez volvió a dar las noticias a Canal 26 y lo hizo con un vestido “casi” imperceptible

Sol Pérez se animó a mostrar públicamente sus dotes culinarios al aceptar ser parte de “Masterchef Celebrity 2″ y así dejó en pausa sus demás trabajos y promociones. Le fue muy bien en la competencia y quedó a un pasito de la final. Orgullosa de su actuación, volvió a la televisión pero en Canal 26.

La mediática retomó su labor de dar las noticias en dicho canal, el mismo que acaba de cambiar el código de vestimenta de las personas que están frente a cámara. Y es que todos recordamos los looks seductores de Romina Malaspina, Celeste Muriega y hasta de la misma Sol.

De hecho, el vestuario que escogió para su primer programa en el noticiero es lo que más gusto. Se trata de un vestido híper corto, ajustado y de color beige que casi no se percibía porque era del mismo tono de su piel.

“Y un día volvimos a Canal 26″, escribió como epígrafe en Instagram y entre las felicitaciones de sus 5.9 millones de seguidores aparecieron los halagos de su belleza y resultados de tanto entrenamiento.

Según el informe presentado, en Canal 26 todos los periodistas y conductores, hombres y mujeres, no podrán usar botas estilo bucaneras; trajes que no sean azul, negro o gris; buzos, remeras con dibujos, jeans u otros pantalones que no sean de vestir y camisas oscuras.

“Se busca resaltar la elegancia con la que debe contar un presentador de TV (...) y que el atuendo debe ir en concordancia con el horario y el estilo del noticiero”, expresaron, una nueva disposición que Sol Pérez deberá tener en cuenta para escoger sus futuros atuendos.

Ella es fanática de los mini vestidos y los tops y en sus redes son súper bien aceptados.