A cubrir un poco de piel: Canal 26 tiene un nuevo código de vestimenta y ya nada será lo mismo

En más de una ocasión el Canal 26 de ha vuelto noticia por sus periodistas. Pero en realidad, han sido los escandalosos conjuntos de algunas de las argentinas lo que ha llamado la atención de miles de televidentes. Pocos pueden olvidar algunos de los vestidos de Sol Pérez, así como el famoso top transparente de cadenas que lució Romina Malaspina en uno de los noticieros de 2020.

Parece que finalmente esa etapa del canal ha terminado, porque ahora bajó la línea de un nuevo código de vestimenta que todos los periodistas deben respetar a rajatabla. Las normas rigen tanto para los hombres como para las mujeres, aunque no se puede negar que seguramente fueron los inusuales atuendos de Malaspina, La Sobri de Pérez, Celeste Muriega o Noelia Novillo la principal excusa para delimitar las opciones de vestuario en pantalla.

La nota fue dada por Intrusos y según las informaciones de Rodrigo Lussich fueron los directivos quienes formalizaron un flamante código para evitar las críticas. Según explica el panelista la idea es “implementar el correcto uso de vestimenta para todos los noticieros”.

Parece que a partir de ahora a emisora busca crear una coherencia estética para los conductores de sus programas, así como también hacer foco en mantener una “imagen de buen gusto” para el público. El código resalta la elegancia por sobre todo.

Cuáles son las nuevas prendas prohibidas

Botas estilo bucaneras; trajes que no sean de color azul, negro o gris; buzos; remeras con dibujos; jeans u otros pantalones que no sean de vestir y camisas oscuras, son las prendas principales que no se podrán usar más.

”Se busca resaltar la elegancia con la que debe contar una presentadora de TV (...) y que el atuendo debe ir en concordancia con el horario y el estilo del noticiero”, dice el documento. Entre las recomendaciones indican: vestidos, palazos, escotes rectos, prendas con mangas o maxi faldas, y “tener siempre en cuenta que estamos dando noticias”. Eso para las mujeres.

Para los hombres, se pide sin excepción que las camisas deben ser lisas y se prefieren si donde color banco. Sin embargo, colores como celeste, rosa o gris pueden admitirse. No se puede utilizar calzado deportivo: únicamente zapatos de vestir negros o marrones combinados con el traje.