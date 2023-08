Coki Ramírez lanzó una fuerte advertencia para Marcelo Tinelli: “Si él quiere estar conmigo....”

Coki Ramírez nuevamente es tendencia, luego de lanzar una fuerte advertencia para Marcelo Tinelli durante una entrevista en el programa LAM, emitido en América TV. Además, aprovechó su aparición pública para contar intimidades sobre su relación con el conductor.

Recientemente, la cantante fue convocada para la nueva edición del Bailando 2023, conducido por el famoso empresario. Cabe recordar que Ramírez fue parte del evento durante el año 2011, donde fue participante y llegó a ser semifinalista.

Durante el programa de LAM, conducido por Ángel de Brito, Coki Ramírez contó intimidades con respecto a la nueva convocatoria que tuvo para volver a participar de uno de los programas más conocidos de Argentina.

Sobre su llamado por parte de Tinelli y si volvería a realizar las previas con él antes de bailar, Coki contó: “A mí me llamó Marcelo. Obviamente, me dijo que estaba soltero”. Sobre si ya estuvo en su casa, la actriz negó rotundamente la información.

Coki Ramírez y una deuda pendiente con Marcelo Tinelli que espera concretar

Luego, cuando una de las panelistas le consultó sobre los momentos fogosos entre ambos durante las pasadas ediciones, Ramírez detalló: “Estábamos calientes al aire y vos decís ‘para cuando’”. De esta forma, la bailarina mostró su disconformidad ante el conductor que nunca procedió a avanzar para una relación.

Finalmente, sobre si tendría un encuentro nuevamente con Marcelo Tinelli, pero enfocado desde un lado más romántico, Coki respondió: “Tiene que tener ganas él también. Yo no levanto más a nadie. Si él quiere estar conmigo que me diga. A esta altura no tengo que pedirle a nadie”.

COKI RAMIREZ, besó a Tinelli por partida doble.

Seguí leyendo