Repercusiones opositoras: “agrado” lujanino, presión libertaria y críticas generales al discurso de Cornejo

Solo tres intendentes opositores faltaron al acto del gobernador Alfredo Cornejo este miércoles en la Legislatura: los peronistas Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz), y el sancarlino Alejandro Morillas (Unión Mendocina). El resto se hizo presente y tuvo impresiones disímiles, más allá de las críticas peronistas al nuevo destino de los fondos de Portezuelo.

El intendente de Luján, Esteban Allasino (LUM), fue uno de los más amables con Cornejo, después del anuncio de la creación del Clúster Logístico de Mendoza en ese departamento. Dijo que vio con “agrado” su discurso y comentó: “Por una cuestión natural, el nodo que está en la intersección entre la Ruta 7, la 40 y la nueva Variante Palmira-Luján, es el lugar llamado para el centro de operaciones logísticas”.

“Se suma a una acción que nosotros venimos trabajando con el ministro (Rodolfo) Vargas Arizu. En los próximos días se llamará a licitación para el desarrollo del primer Parque de Servicios al Transportista dentro del Parque Industrial Municipal, que es colindante a lo que mencionó el Gobernador”.

“Por lo tanto es una acción positiva, que genera sinergia. También se habló de energía, de los nuevos 600 megas que se van a instalar en Mendoza. De esos, el 60% se instala en Luján. Es decir que fuertes inversiones internacionales vinculadas a lo solar, van a suceder en el municipio de Luján de Cuyo. Lo vemos con agrado y hemos trabajado y traccionado para que así sea”, sostuvo el intendente lujanino.

El intendente de Luján, Esteban Allasino. Foto: Prensa Luján

Desde el peronismo el intendente de San Rafael, Omar Félix, lanzó otras críticas hacia Cornejo aparte del nuevo destino de los fondos de Portezuelo del Viento. Rescató las intenciones de “dinamizar las actividades vinculadas a la minería”, aunque “llevará su tiempo” y dijo que “en otros temas nos deja gusto a poco”.

Y se focalizó en el plan de viviendas: “Me preocupa la ausencia de políticas fundamentalmente. 3 mil viviendas es lo que se viene ejecutando y entregando. El tema es que en un primer año de gestión se deben anunciar las políticas que se van a ejecutar para cambiar esa realidad que generen más viviendas para los mendocinos, o estrategias activas para que los mendocinos que no tienen vivienda puedan acceder a la misma. Plantear créditos hipotecarios es dejarlo en manos de la Nación”.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), se mostró más paciente y dijo que “hacer un análisis con 4 meses de gestión es un poco apresurado”. Entonces coincidió con Félix en que se plantean “mejoras sustanciales en energía y minería, pero lo cierto es que hay que ver si se concretan inversiones privadas”. “No escuché nada concreto de Deporte y Cultura, lo cual me hubiera gustado escuchar”, advirtió también el exvoleibolista.

Por su lado el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (Sembrar), criticó que no hayan “salido palabras de aliento” para “nuestros obreros de viña y contratistas, que están muy preocupados por el futuro de nuestra industria, que en Mendoza parece que va para otro lado”.

Además, reiteró su reclamo por los fondos de coparticipación: “Quiero que a Rivadavia la miren y que entiendan que le están sacando $1971 millones. Que Mendoza no pasa solo por el Gran Mendoza, sino también por el Interior”, aseveró.

Presión mileísta por más ajuste provincial

La única legisladora nacional no radical que se presentó en la Casa de las Leyes fue Mercedes Llano, diputada por La Libertad Avanza y dirigente principal del Partido Demócrata. Al analizar el discurso de Cornejo, destacó su alineamiento con el presidente Javier Milei y pidió que se “profundicen” medidas de corte liberal en la provincia.

“La Libertad Avanza valoramos el apoyo a la Ley Bases, que busca reconstruir un modelo liberal que le aportó grandeza al país y ponerle punto final al populismo. Entendemos que se van alineando en achicar el Estado, potenciar el mercado y reinsertar a Mendoza en el mundo”, destacó en principio.

Luego, marcó: “Desde el PD entendemos que estas reformas tienen que profundizarse emulando al gobierno nacional, en el sentido que hay que intensificar el ajuste. Por ejemplo, cancelando la contratación de pauta oficial a los efectos de respetar el derecho a la información, eliminar los fideicomisos y ponerle un punto final al intervencionismo estatal en la economía”.

“Por ejemplo, en el mantenimiento de algunos programas de promoción audiovisual, a través del sostenimiento de empresas públicas que desde nuestra visión son tareas que tiene que desarrollarlas el privado”, subrayó Llano.

Y lanzó: “En algunos aspectos son políticas que se han impulsado con cierta tibieza. El peso del Estado en la economía sigue siendo importante. En el plano institucional entendemos que hay que garantizar el afianzamiento de nuestra República y erradicar prácticas de cooptación de Poder Judicial y órganos de contralor”.

Las críticas legislativas

Los integrantes de la oposición en la cámara fueron más duros que algunos jefes comunales de su propio color político. Tal es el caso de dos jefes de interbloques de LUM en el Senado y Diputados.

El senador Germán Vicchi manifestó: “Esperábamos anuncios a nivel turismo y solo mencionó las nuevas conexiones y el reconocimiento de Mendoza a nivel internacional, pero rescata que eso es de los privados”.

“Habló incluso de infraestructura, pero esa infraestructura no la estamos viendo en Alta Montaña, que es la riqueza más grande que tenemos” y señaló que se encuentran “abandonados” Puente del Inca, Penitentes y hasta Potrerillos “con una licitación parada hace cuatro años”.

Mientras que el diputado Jorge Difonso, señaló que se omitió en el discurso de Cornejo el “aumento del boleto que no permite viajar a los trabajadores” y el “aumento de la luz que está impactando en los hogares mendocinos y las pymes por impuestos mendocinos impagables”.

También se mostró preocupado por el anuncio de un nuevo Código de Aguas, que podría ir en vinculación al Código Minero. “Tenemos la preocupación de que se pretenda utilizar para otro tipo de actividades que no sean sustentables. Entonces con el número de votos y aliados que tiene, si ya modificó el Código Minero y ahora quiere uno de Aguas, podría ir por todo”.

Desde el peronismo kirchnerista, el senador Félix González expresó que escuchó a Cornejo “explicar una caída de ingresos provinciales al nivel de la época de la pandemia y que Milei lo habilitó a gastarse los 1023 millones de dólares dejando atrás Portezuelo”.

Aunque destacó “algunos anuncios positivos sobre salud mental y apoyo al desarrollo de la industria audiovisual”, consideró que “en síntesis el Gobernador nos ha explicado que está pintando una habitación, mientras las políticas de Milei están incendiando nuestra casa”.

Por último, desde el Partido Verde el diputado Mauro Giambastiani, le contó a este medio: “Entendemos que los temas que le preocupan a la familia mendocina no los tocó Cornejo. Son políticas que les parecen ajenas. Por ejemplo, felicitó a los policías cuando los bonos de sueldo no dicen lo mismo. Y hay docentes que no llegan ni a un tercio de la canasta básica, pero habla de que las aulas se están llenando. Creo que está muy lejos de la realidad de los vecinos”.