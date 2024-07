Fin de la lucha antigranizo: la oposición impulsa una auditoría y pide explicaciones al Gobierno

En la Legislatura provincial, los dos principales bloques opositores se unieron para criticar el fin de la lucha antigranizo, anunciada por el gobierno provincial. Desde el lado del peronismo aseguraron que el sistema de aviones “es altamente efectivo” y solicitarán una auditoría sobre la empresa Aemsa. Mientras que La Unión Mendocina exige que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, asista a la Legislatura a dar explicaciones de la decisión. El funcionario confirmó a este medio que está dispuesto a hacerlo.

El jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, manifestó la preocupación de su fuerza por la cancelación del programa que “nació en 1994 y ha servido para aminorar los efectos del granizo en la provincia de Mendoza”.

“Lamentablemente creemos que la decisión del gobernador es equívoca y está mal asesorado. Nosotros tenemos los informes técnicos de que ha sido probado en distintas partes del mundo, tanto en Canadá, como China, Grecia y España, donde es altamente efectivo”, sostuvo.

Gómez hizo un repaso histórico y sostuvo que antes de que se aplicara el programa en el año 1994, “habían cerca de 40 mil hectáreas damnificadas como consecuencia del granizo y con la implementación se ha logrado a reducir a solo 6 mil hectáreas por año”.

El diputado Germán Gómez sentó la posición del peronismo. Foto: Gentileza

Tanto para el PJ como para LUM, cancelar directamente el programa por el gasto, fue un error y sostienen que el Ejecutivo debería haber analizado planes alternativos. “El programa tiene un costo operativo que es muy bajo e inferior al que menciona el Gobierno. Entonces entendemos que deberían haberse tomado otras decisiones y no la cancelación del programa, ya que no hay una decisión sobre cómo actuar desde octubre a marzo”, sostuvo Gómez.

El diputado sanrafaelino cuestionó las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, quien había asegurado que la eficiencia del sistema nunca logró comprobarse. “Es una falacia”, sostuvo y aseguró que se puede “demostrar con estudios técnicos y científicos”.

Además, salió al cruce de Vargas Arizu: “El ministro de la Producción ha mencionado un programa de seguros y de créditos para tela. La tela es un programa complementario al sistema de lucha antigranizo por medio de la utilización de aviones”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “hay un montón de productores con una economía en baja, que les va a ser muy difícil acceder al crédito. El Gobierno está planteando una solución después de que haya caído al granizo, hay que trabajar en la prevención”.

Y puso el foco sobre Aemsa (Aeronáutica de Mendoza SA), la empresa de participación estatal mayoritaria, que fue creada en la gestión anterior de Cornejo para realizar en forma directa esa lucha activa.

“Esta empresa es altamente rentable, si hubieran directores que no solo cobraran sus sueldos, sino que se encargaran de generar otros negocios como transporte o uso del sistema sanitario. Es una de las pocas provincias que no lo tiene. Quiero que expliquen por qué se hace el programa de la mosca del mediterráneo con un privado y no se usaba este sistema”, criticó Gómez.

“Es un golpe letal a la producción vitivinícola, agrícola, ganadera y al turismo. Se generan cerca de 80 tormentas por año”, ponderó y completó: “Vamos a solicitar una auditoría sobre el sistema, porque entendemos que la empresa podría haber realizado otras actividades altamente rentables”. De todos modos, el PJ no define aún cuál será la vía para instrumentar tal auditoría. Puede ser judicial o legislativa, deslizaron.

LUM pide que Vargas Arizu vaya a la Legislatura

Desde La Unión Mendocina, el senador provincial Gabriel Pradines, aseguró que la lucha antigranizo tiene una “relación costo-beneficio, casi cinco veces más alto que el costo”.

“En términos numéricos se podrían haber perdido 16 mil millones de pesos de producción y el costo de la lucha fue de 3 mil millones de pesos. Es un informe presentado en diciembre de 2023 por el mismo Gobierno provincial. Nosotros no entendemos que tipo de información le llegó a Cornejo para decir que esto no es rentable”, cuestionó el flamante titular del Pro.

A colación de lo expuesto por Gómez sobre Aemsa, dijo: “Pagamos 3 mil millones de dólares por año a una empresa privada para la mosca del mediterráneo, cuando lo podría hacer la misma empresa, pero no lo hacen. Es más, se pagan entre 500 y 700 dólares la hora, cuando en el mercado está valuado en 100″.

El senador Gabriel Pradines

También criticó la línea de créditos blandos para la colocación de mallas antigranizo, que presentó el Ejecutivo ayer: “Lo que lanzaron abarca a 4 mil hectáreas por año y tenemos 200 mil”, dijo Pradines.

Y citó al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, que según el legislador “hace un año le respondió a una senadora que para reemplazar la lucha antigranizo por la malla, se necesitan 150 años. Dicho por funcionarios propios. No se entiende el cambio de opinión en un año”.

“Son varias las cámaras y los productores que piden que esto se dé marcha atrás. Desde LUM vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro, para hablar de la producción en general, porque esto tal vez es la punta del iceberg de lo que viene haciendo estos meses. Parece que desconoce bastante cómo funciona la producción en la Provincia”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Producción, Vargas Arizu, le respondió de forma escueta a Los Andes que está dispuesto a acudir a la Legislatura sí lo citan, tras el reclamo opositor. “Estoy al tanto y voy a hablar”, confirmó.

Lic. Rodolfo Vargas Arizu Ministro de Economía y Energía de Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

En una entrevista publicada en la edición domingo, el funcionario provincial explicó las razones de la decisión. “En primer lugar, nunca se ha demostrado la eficacia de estas prácticas; incluso bajo la cobertura de la lucha antigranizo, sigue habiendo producciones que tiene malla antigranizo. Además, este proceso es costoso y enfrenta problemas comunes a las empresas públicas. Hemos dado un paso que hacía 40 años no se daba, hoy hay mucha información”.

“Actualmente, se entiende que en ninguna parte del mundo el Estado gestiona la mitigación de riesgos de esta manera. El Estado puede colaborar subsidiando la prima del seguro y apoyando en otras áreas, pero la mitigación de riesgos, como el uso del cañón antigranizo, eso es de carácter privado, cada uno lo pone si le parece”, completó.

La línea de créditos

El Gobernador Cornejo, junto a los ministros de Producción, Vargas Arizu, y de Hacienda, Víctor Fayad, anunciaron el martes una línea de créditos destinada a fortalecer a pequeños productores agrícolas, ganaderos y pymes en diversas actividades.

La iniciativa apunta a facilitar la instalación de mallas antigranizo, así como mejorar la eficiencia hídrica y energética, y adquirir activos fijos necesarios para la actividad productiva. Estos créditos estarán disponibles a partir del 15 de julio en todas las sucursales del Banco Nación, con el objetivo de promover el desarrollo económico regional y mitigar los efectos de las contingencias climáticas.

Durante la presentación oficial, se detalló que el primer tramo del programa contará con una asignación inicial de $20.000 millones. Este fondo estará respaldado por una tasa fija del 19% anual, con una bonificación del 5% por parte de la Provincia durante los tres primeros años y un periodo de gracia de seis meses.

Además, se anunció que habrá un segundo y tercer tramo, cada uno con una asignación de $10.000 millones, que se activarán tras una licitación pública para seleccionar otras entidades bancarias participantes. Estos tramos también contarán con la misma tasa bonificada, buscando ampliar el acceso al financiamiento en la provincia. Los interesados podrán solicitar información, desde el 3 de julio, en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.