Rodolfo Vargas Arizu: “Nos enfocaremos en asistir y acompañar directamente al productor agrícola”

Finalmente, la provincia puso fin a la lucha contra el granizo mediante el uso de aviones, una práctica que ha sido parte de la estrategia de mitigación de riesgos durante años en Mendoza. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción, aseguró a Los Andes que esta decisión se basa en la ineficacia demostrada de estos métodos y en el elevado costo que representan. Además, anunció la puesta en marcha de un plan de subsidio de tasas y seguro agrícola que promete mejoras para el sector.

Según explicó, el gobierno busca implementar medidas de largo plazo reorientando más de 4 mil millones de pesos al FTyC para subsidios de tasa bancaria. El objetivo es promover créditos productivos que fomenten la eficiencia energética, el uso eficiente del agua y la protección directa contra el granizo mediante mallas. Vargas Arizu, también explicó qué ocurrirá con la información clave que brindaba el IDR, entre otros temas.

-Esta semana se decidió terminar con la lucha antigranizo...

-Hemos decidido no continuar con la lucha antigranizo mediante aviones, a pesar de que están concesionados a AEMSA y son propiedad de la provincia de Mendoza. Existen varias razones para esta decisión. En primer lugar, nunca se ha demostrado la eficacia de estas prácticas; incluso bajo la cobertura de la lucha antigranizo, sigue habiendo producciones que tiene malla antigranizo. Además, este proceso es costoso y enfrenta problemas comunes a las empresas públicas. Hemos dado un paso que hacía 40 años no se daba, hoy hay mucha información. Actualmente, se entiende que en ninguna parte del mundo el Estado gestiona la mitigación de riesgos de esta manera. El Estado puede colaborar subsidiando la prima del seguro y apoyando en otras áreas, pero la mitigación de riesgos, como el uso del cañón antigranizo, eso es de carácter privado, cada uno lo pone si le parece.

-¿Cómo se utilizarán los recursos destinados a la lucha antigranizo?

-Nos enfocaremos en asistir y acompañar directamente al productor agrícola. No destinaremos fondos a AEMSA para la lucha antigranizo, porque hay una tercerización en donde se va todo el esfuerzo, ya que esto ha demostrado ser ineficaz. En cambio, destinaremos más de 4 mil millones de pesos para capitalizar al Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC) para subsidios de tasa bancaria en créditos productivos.

-¿Qué tasa de subsidio están considerando?

-Planeamos subsidiar 5 puntos de la tasa. Por ejemplo, con el Banco Nación, que aportará 20 mil millones de pesos, el subsidio se aplicará a una tasa base del 22%. El BNA reduce 3 puntos de tasa a la provincia como beneficio por ser agente financiero de Mendoza. Entonces queda en el 19% y nosotros subsidiamos 5 punto más. Así, la tasa efectiva para el productor será del 14%, una oferta crediticia sumamente beneficiosa. Por lo tanto, dirigiremos estos fondos hacia la eficiencia energética, la mejora y uso eficiente del agua y malla antigranizo.

-¿Cuándo estarán disponibles estos fondos?

-Ya hemos avanzado significativamente. Tenemos acuerdos con el Banco Nación, que aportará 20 mil millones de pesos, y con el Banco Ciudad, que contribuirá con 10 mil millones. Otros bancos han mostrado interés y están en proceso de confirmar sus aportes. Estimamos que entre todos, más el reciente acuerdo de 5.500 millones de pesos del CFI anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo, alcanzaremos entre 40 y 50 mil millones de pesos. Estos fondos estarán disponibles en el próximo mes.

-¿Qué va a pasar con la Dirección de Contingencias Climáticas? ¿Se seguirá brindando información?

- No solo se continuará brindando la información, sino que vamos a potenciarla. La Dirección de Contingencias Climáticas seguirá operando y vamos a mejorar su página web, que ya es conocida por los productores y ampliamente utilizada. Además de la información del tiempo habitual, incorporaremos datos sobre los valores de mercado actuales de productos como aceitunas, aceite, horticultura, frutas y ciruela. Esto permitirá a los productores conocer los precios de mercado, facilitando la negociación de sus producciones con empresas o en exportaciones.

-¿De donde surgirán esos datos?

-Vamos a publicar los precios de mercado actuales para que los productores tengan una referencia clara al negociar sus productos. Esta información provendrá de datos que la provincia de Mendoza ya tiene, como la tasa de estadística y será complementada con información que recolectaremos desde el Ministerio de Producción.

-¿Continuarán con los pronósticos de cosecha que hacía el IDR?

-Sí. Aunque hemos decidido no continuar financiando al IDR de la misma manera, ya que más del 90% del presupuesto se destinaba a pagar sueldos, no abandonaremos los pronósticos que el IDR realizaba. Fortaleceremos las cámaras sectoriales para que sean ellas quienes soliciten estos estudios. Queremos que los recursos vayan directamente al productor o a instituciones que los utilicen eficientemente. No dejaremos de atender la producción, sino que mejoraremos la manera en que lo hacemos, orientándonos más hacia las necesidades específicas de los productores.

-¿Y cómo será la gestión?

-En lugar de que el Gobierno decida unilateralmente qué estudios realizar, queremos que sean las cámaras y los productores quienes identifiquen sus necesidades. Así, podremos contratarlas de manera más flexible para estudios específicos y relevantes.

-Sobre el seguro agrícola, ¿qué medidas tomarán para que los productores lo adopten? ¿Será obligatorio?

-No, el seguro no será obligatorio porque actualmente no podemos imponer esa obligación. Promovemos una mayor responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado. Si el Estado asiste a un sector, en realidad está subsidiando con recursos de todos los mendocinos. Por lo tanto, es fundamental que los productores asuman la responsabilidad de tomar el seguro, ya que ellos serán los beneficiarios directos. Podemos subsidiar la prima del seguro, aportando fondos para que las compañías aseguradoras ofrezcan primas más accesibles a los productores. Sin embargo, la adopción del seguro depende de la voluntad del productor. Ellos deben entender que es su responsabilidad asegurarse para beneficiarse en situaciones adversas. No podemos obligarlos, pero sí podemos crear un entorno que incentive la toma de seguros.

-¿Qué podría suceder si un productor no adopta el seguro y enfrenta daños por granizo? ¿Perdería acceso a otros beneficios?

-Actualmente, si un productor sufre daños y no tiene seguro, puede acogerse a beneficios como la ley de emergencia, obteniendo reducciones en tarifas de irrigación y otros impuestos, los cuales la provincia cubre. Sin embargo, estamos evaluando si estos beneficios deben continuar para quienes no tomen seguros. Al igual que con un auto, si usted no tiene seguro y sufre un accidente, el Estado no cubre los costos. Lo mismo podría aplicarse aquí: si un productor decide no asegurarse, podría perder algunos beneficios de la Ley de emergencia. Es una manera de fomentar la responsabilidad y la adopción de seguros.

-Sobre el acuerdo Mendoza-San Juan, ¿qué es lo que va a suceder finalmente?

-El acuerdo Mendoza-San Juan sigue vigente. Nuestra relación con San Juan y la región en general es excelente. Aún no hay ninguna definición de modificación; es posible que el acuerdo continúe o no, pero el Estado simplemente actúa como facilitador en este proceso. No implica erogaciones de fondos ni complica la situación de ninguna manera. Si los productores deciden eliminarlo, se eliminará. No creemos necesario imponer al productor qué hacer con su producto. Si la producción prefiere mantenerlo, lo mantendremos y continuaremos trabajando con los ministros para negociar un porcentaje adecuado para regular el mercado en el futuro. Aunque personalmente creo que el mercado no se regula tanto por estos acuerdos.