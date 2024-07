Cámaras de San Rafael y General Alvear piden que siga activa la lucha antigranizo

El anuncio del Gobierno provincial de abandonar el uso de los aviones para la lucha antigranizo provocó el descontento de los productores del Oasis Sur. Desde las cámaras de San Rafael y General Alvear sostienen el reclamo y analizan formas para mantener el sistema activo e incorporar otras áreas de cobertura. Entienden que el sistema no es un 100% efectivo, pero el ataque aéreo es “solo una variable más entre otras”.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, ayer presentó en casa de Gobierno una línea de crédito con tasas subsidiadas para financiar la colocación de malla antigranizo y para realizar trabajos en pos de la eficiencia hídrica. Un paso adelante en el camino de buscar soluciones para morigerar el problema que causan las granizadas dejando los aviones en tierra.

Ante esta situación, la Cámara de San Rafael está trabajando en una propuesta conjunta con otras regiones del sur, como Alvear. “Estamos intentando formar un grupo más amplio, incluyendo áreas que no están en la misma condición, para mantener la lucha antigranizo y ver de qué manera se puede hacer una transición mas adecuada”, comentó Gabriel Brega, titular de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaría de San Rafael. Es oportuno recordar que, en Mendoza también están activos los cañones, con cohetes de yoduro de plata, en precordillera.

En el seno del ejecutivo se sostiene que el sistema de combate aéreo, que es costoso, no ha demostrado ser efectivo y según el ministro, si hubiera sido exitoso, el problema del granizo ya estaría resuelto. En números oficiales entre un 8% y 14% de las cosechas se pierde anualmente a causa del granizo; de acuerdo a datos que fueron relevados por la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), durante la campaña 2022-2023 en Mendoza fueron afectadas 14.647 hectáreas al 100% por el granizo.

Entre dudas y presupuesto

Gabriel Brega cuestionó las motivaciones del gobierno para eliminar la lucha antigranizo con aviones. “No entiendo por qué el gobierno ha decidido eliminar una medida que es tan importante. Creemos que no se ha verificado adecuadamente su efectividad”. Para el dirigente entre la duda de su efectividad y razones presupuestarias precipitaron esta decisión.

“Creemos que se ha tomado una decisión importante, pero estamos muy preocupados porque creemos en la mitigación de las tormentas del granizo. Para San Rafael y para el sur, es un tema serio. No solo porque afecta a la agricultura, sino que San Rafael ha sido un mercado productivo durante más de 30 años. La región ha cambiado mucho, especialmente en términos de turismo y ha crecido significativamente”, explicó Brega.

Mantener la empresa Aeronáutica del Estado (AEMSA), le cuesta a la provincia cerca de $10.000 millones al año, además de otros gastos adicionales. El programa, el año pasado, necesitó una inversión de $1.190 millones para el presupuesto del área y $456 millones para la compra de bengalas.

“Es preocupante porque en algunos momentos el Gobierno ha defendido el proyecto de la lucha antigranizo”, afirmó Brega. Semanas atrás, Mauricio Marín, director de la especifica de agro de la Cámara de San Rafael, había explicado que “no existe, un sistema 100% efectivo. Por lo que no podemos esperar que no caiga granizo porque hay un sistema que busca mitigarlo, lo que si podemos esperar es, que se debilite la intensidad de una tormenta”.

Imágenes de radar

En la previa del anuncio de Vargas Arizu, desde la Cámara se distribuyó un video con imágenes de radar de una tormenta granicera, en el que se muestra el efecto de la siembra de nubes del sistema de mitigación de granizo. En la imagen, con fondo negro se ve un avión “Verde” sembrando la tormenta que se encuentra al suroeste de Carmensa (marcada en la imagen con un círculo rojo), con dirección a General Alvear y Bowen.

En la misma imagen, se ve la trayectoria del avión que proviene del aeropuerto El Plumerillo (línea blanca). Este aeroplano “Verde” ha estado sembrando la tormenta con al menos 40 minutos; un núcleo de tormenta de color gris, que representa prácticamente una pared, que implica evidente precipitación de piedra y granizo en gran cantidad.

La Cámara de San Rafael espera que el gobierno escuche sus preocupaciones y que tome en cuenta la importancia de la lucha antigranizo para la agricultura y el turismo en la región sur. La eliminación de esta medida podría tener consecuencias devastadoras para una zona que ha demostrado ser productiva y que está en un constante crecimiento.

Mauricio Marin, representante de la especifica de San Rafael, había señalado que “la piedra” que ocurría con frecuencia en los veranos, “destruían cultivos (no solo la producción, sino plantas), techos, vehículos, etc., y no hemos vuelto a ver esa magnitud de tormentas (a pesar de los efectos del cambio climático), no comprendemos como se puede poner en duda el funcionamiento del sistema de mitigación, y repito que no existe un sistema que sea 100% efectivo”.

En los últimos años, la lucha antigranizo ha demostrado ser eficaz en la mitigación de daños causados por las tormentas. “Hemos tenido episodios lamentables de granizo, y la lucha ha mitigado daños. Creemos que eliminar esta medida hará que la situación sea mucho más complicada para San Rafael”, concluyó Brega.

Al igual que San Rafael, el lunes desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, por medio de un comunicado se rechazó la eliminación de la lucha antigranizo con aviones. En cuyo texto, difundido en redes sociales, señala: “la institución transmitió el rechazo a la decisión oficial de levantar el sistema de mitigación de tormentas de granizo, que ademas, no discriminan entre zonas productivas y centros urbanos, con la evidentes consecuencias económicas y sociales que provocan”.

