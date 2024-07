Trasladan la producción de la ex conservera Canale de San Rafael a Ugarteche

A fines de 2018, la ex conservera Alco-Canale fue declarada en quiebra y, casi un año después, fue comprada por AVA (Alimentos Vegetales Argentinos). Sin embargo, estos días trascendió que cerraron la planta en San Rafael y trasladarán la elaboración de mermeladas y dulces sólidos, que se realizaba en el sur provincial, al establecimiento principal en Ugarteche (Luján).

José Morales, directivo de AVA, explicó que tomaron esta decisión porque la unidad de negocios no era rentable y estaba en quebranto desde hacía cinco años. “Hicimos lo imposible para mejorar la estructura de costos y levantar las ventas, pero el mercado está bastante complicado, como es de público conocimiento”, manifestó.

Explicó que, después de cinco años de estar perdiendo dinero, temían que pudiera afectar las finanzas de la compañía. Reconoció que compraron la fábrica en Real del Padre cuando los anteriores dueños habían quebrado y no pudieron revertir la situación, aunque llegaron a duplicar el volumen histórico de producción de mermeladas y dulces.

Morales explicó que optaron por no hacer el pedido de reducción de montos de las indemnizaciones de los empleados, como se suele solicitar en casos de crisis empresaria, y, en cambio, pagar lo que corresponde. Se trata de 22 empleados y 16 colaboradores temporarios. “Como directivo de la empresa, no me gusta cerrar un establecimiento. Socialmente, no me enorgullece, pero vimos que, si generamos quebranto todos los años, podemos complicar la vida de la compañía”, expresó.

En cuanto a cómo seguirá la operación, indicó que trasladarán la planta a Ugarteche, para bajar costos. Es que, si bien estimó que el precio de la materia prima puede ser un poco más barato en el sur, tener una fábrica allá implicaba una duplicación de personal, como mecánicos, electricistas, personal de compras, de vigilancia.

Pero que, si bien habrá una reducción de la cantidad de puestos de trabajo, porque las tareas de mantenimiento, vigilancia y otras serán absorbidas por el personal de la planta principal, sí tendrán que contratar operarios para las máquinas.

La noticia fue conocida por una publicación del Intendente de San Rafael, Omar Félix, quien culpó al Gobierno nacional a través de su cuenta de X: “Primer efecto de ‘reactivación económica’ luego de aprobar la ley bases, cierre definitivo de la planta fabril de Canale en Real del Padre, 38 empleados despedidos. Sin palabras”, publicó.

Cronología de un declive

Las instalaciones que cerraron en Real del Padre comenzaron a funcionar en 1942. La fábrica de Alco-Canale, que llegó a convertirse en la mayor exportadora de conservas de Mendoza, comenzó con la producción de tomates, para luego ampliarla a conservas de durazno, pimientos, dulces y mermeladas. En los últimos años se había enfocado sólo en la de mermeladas y dulces sólidos.

Los problemas financieros de la planta eran de larga data. En 2010 se conocieron, cuando la empresa se presentó a concurso de acreedores. Cinco años después obtuvo la homologación de ese proceso y pudo pedir asistencia financiera a Nación. En 2017, se intentó llegar a un acuerdo con un fondo de inversión extranjero, de traspaso de acciones a cambio de financiamiento que les permitiera reestructurar la deuda, mantener en funcionamiento la estructura y retomar el volumen de producción habitual; pero no lograron concretarlo.

Finalmente, en diciembre de 2018, la conservera se presentó a la quiebra, aunque la Justicia habilitó que siguiera la operación, lo que permitió que se mantuvieran en funcionamiento las plantas en Tupungato, Tunuyán y Real del Padre (San Rafael). Además, durante un período de ocho meses, las instalaciones fueron alquiladas por Dulcor.

Tras dos años de gestiones y con la intermediación del Gobierno provincial para conservar las fuentes laborales, en 2019 se realizó la subasta de Alco-Canale, a la que se presentaron dos empresas: Dulcor y AVA. La última fue la que resultó ganadora: una empresa agroindustrial de capitales locales dedicada a la elaboración de conservas y pulpas de frutas, que nació en 2005 en Ugarteche.

Historia

La empresa ALCO (Industrias Alimenticias Mendocinas SA) inauguró en 1976 su primera planta industrial en Tupungato, dedicada a la elaboración de conservas de frutas y hortalizas. Diez años después, hicieron lo mismo en Catamarca y, a fines de los ‘90, adquirieron una planta de procesamiento de tomate en Tunuyán. También compraron los activos de Canale en Real del Padre.

Llegó a procesar más de 40 millones de kilo de fruta y 100 millones de kilos de tomate al año; a contar con su propia fábrica de envases de hojalata y litografías; y a no sólo elaborar marcas propias, sino a otras para cadenas de supermercados y mayoristas. En la web de la empresa resaltaban que “En solo tres décadas multiplicamos 50 veces nuestro volumen de producción que de 3.000 toneladas a principios de 1977 alcanzó en el 2003 las 150.000 toneladas procesadas, con un 30% de esta producción dedicada exclusivamente a exportaciones”.