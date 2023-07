Coki Ramírez vuelve al Bailando y va por Marcelo Tinelli: “Estamos para unos besos”

Falta muy poco para el gran regreso del Bailando y los famosos ya empezaron con el entrenamiento para dar lo mejor de sí en la pista comandada por Marcelo Tinelli. Y una de las más ansiosas es Coki Ramírez, la cantante cordobesa que supo enamorar al conductor allá por el 2009 y que, según se cree, vivió un romance con Tinelli en las sombras.

La cordobesa está en el staff de los famosos de este año y LAM fue a buscarla. La pregunta del millón es por qué pasó tanto tiempo para volver a verla en la pista del bailando. “Lo bueno se hace esperar” fue la respuesta de Coki, quien además reveló un consejo que le dio Gustavo Yankelevich hace muchos años: “A veces hay que borrarse y aparecer en el momento justo”. Parece que ese momento llegó y Coki va por todo.

“No nos vemos físicamente hace 12 año” reveló la cordobesa y confesó que, seguramente, va a “estallar” de risa cuando lo vea. “Ya se me pone la piel de gallina porque hubo algo muy especial, muy divertido y muy auténtico, por eso la gente se copó”, señaló la cantante sobre el vínculo que se generó con Marcelo Tinelli tras su paso por el Bailando y el “juego” de seducción al que ambos se entregaron.

“Yo estoy soltera y sola” adelantó Coki. Alejandro Castelo, el movilero de LAM le señaló que Tinelli también, pero ella señaló que “él no está solo nunca”. En la nota, Coki Ramírez y el notero rememoraron las viejas frases que la cordobesa le decía a Marcelo Tinelli al oído y lo hacían poner colorado. Ella no quiso romper el misterio y se las susurró a Castelo en el oído, que no podía creer lo que estaba escuchando.

“Yo creo que entrás y los chapás” sentenció el notero de LAM después de que la charla fuera subiendo la temperatura. “Yo ya hice todo, ahora él se va a tener que poner las pilas” advirtió la cordobesa. Castelo la aconsejó sobre qué hacer, pero ella cree que, con el paso del tiempo, ya están más para “unos besos lentos”, en vez de un chape furioso.

Marcelo Tinelli junto a la cordobesa “Coki” Ramírez, una imagen que se repitió toda la semana en la televisión.

Habrá que ver si sigue intacta la chispa entre Tinelli y Coki cuando se prendan las luces del Bailando el próximo 22 de agosto, con una gran apuesta de La Flia, la productora de Marcelo, y canal América, que, por primera vez, cuenta con esta superproducción en sus pantalla.

