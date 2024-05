Reapareció Ginés González García, defendió al Vacunatorio VIP y le pegó a Alberto Fernández

El exministro de Salud, Ginés González García, durante la gestión de Alberto Fernández reiteró su posición con respecto al escándalo del Vacunatorio VIP, argumentando que las personas involucradas “tenían la justificación de una o más razones” para recibir la vacuna contra el coronavirus.

En una entrevista con Contrareloj en Radio Colonia, González García explicó que mantuvo un perfil bajo hasta que se llevara a cabo su indagatoria, “que ocurrió hace 20 días”, como parte de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la campaña de vacunación contra el COVID-19.

El exfuncionario nacional afirmó que las personas que figuraban en el Vacunatorio VIP “eran los que llamaban y por diversos motivos no podían vacunarse, pero todos tenían la justificación de una o más razones”. Además, destacó: “Yo quise salir a decir que era todo algo razonable y legal. Nadie puede negarle a nadie que tenga el derecho, que se vacune”.

González García también se retiró a la polémica que se armó en el gobierno del Frente de todos en ese momento: “A mí me habló el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y me dijo que el Presidente (Alberto Fernández) ya le había declarado a la prensa que habían pedido mi renuncia”. “Me declararon culpable de entrada”, sumó dando a entender que el presidente le había soltado la mano.

EL EXMINISTRO APUNTÓ CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

En otra entrevista, en Radio 10, Ginés dio más detalles: “En vez de darme la oportunidad de explicar lo que estoy diciendo ahora, que es muy simple, mandó a decir que me habían pedido la renuncia y me quedé sin ninguna chance de defenderme. Fue duro porque hicimos mucho y bastante bien para que el efecto fuera mínimo con respecto a lo que pudo haber sido. Nadie lo valora”, arremetió.

Alberto Fernández y su ex ministro de Salud Ginés González García, despedido por el escándalo del vacunatorio VIP.

“Yo quería defenderme y me dijeron ‘ya mandamos a decir que te pedimos la renuncia’. Eso me condenó. Porque si el propio gobierno a quien es el comandante supremo de una pandemia lo defenestra de esa manera, sin permitirle que diga nada, quedé mal parado ante la gente”, insistió.

Contó que en ese momento habló con el expresidente: “Me dijo, ‘yo te creo, sos un tipo extraordinario’, pero marché preso”.