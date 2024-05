Alberto Fernández defendió el vacunatorio VIP y se desentendió del escándalo de los seguros

El expresidente Alberto Fernández reapareció en una entrevista para revivir su gestión, el escándalo con la fiesta en Olivos, el vacunatorio VIP del Covid-19 y las acusaciones que enfrenta en la Justicia por las presuntas irregularidades en la contratación de seguros en el Estado.

Como en tantas ocasiones, el exmandatario reconoció que fue culpa suya organizar aquel brindis en 2020 -cuando estaba prohibido por su propio decreto-, pero consideró que la foto fue utilizada políticamente: “Se guardaron la foto un año y la usaron para la elección”.

“Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente. Pero lo importante es ver qué pasó después. Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, que se discuta la jurisdicción, no apeló, y el fiscal le impuso una reparación que aceptó y pagó”, dijo Fernández en el programa de streaming de Cenital.

Fiesta clandestina en Olivos. Fue en julio de 2020, durante la fase estricta de la cuarentena.

También relativizó las acusaciones contra el exministro de Salud Ginés González García acerca de privilegios en la vacunación contra el Covid-19: “Lo de Ginés no sé cómo tildarlo. ¿Permitió que alguien se adelante en la cola? Pero él no mandó a dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. Tenían condiciones físicas que era recomendable que la reciban. Era relativo el privilegio. Era una semana antes o después. Lo grave hubiera sido que hubiéramos vacuna a familiares o gente que no la necesitaba. La Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene”.

Ginés González García. Exministro de Salud, responsable de la Vacunación VIP. (Télam)

Por otro lado, Fernández defendió al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, cuya esposa fue acusada de presuntos hechos de corrupción.

“Pedro Sánchez es el gran líder que el progresismo europeo tiene hoy en día. La derecha actúa como actúa en todos lados. Es impiadosa. Ocurre lo que siempre ocurre. Un artículo en un medio, que involucraba a su esposa, fue utilizado por la derecha. Y fueron impiadosos con ella”, reflexionó Fernández.

“Yo cada vez que viajo a España lo veo a Pedro y hablamos. No hubo un acto especulativo [la idea de dimitir]. Hubo mucho dolor. Un político es un ser humano. Hay un punto en el que vos sentís que, para pegarte a vos, le pegan a tu hijo o a tu esposa. Vos sentís una enorme culpa. Sentía que para castigarlo a él la elegían a ella. Por suerte, el pueblo español actuó bien. Y algunos también se dieron cuenta de que la derecha estaba cruzando un límite. Pedro estaba genuinamente lastimado. Hubiera sido una gran pérdida para España”, señaló.

Alberto Fernández con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. / Presidencia

Respecto al escándalo de los seguros, el expresidente se desentendió del tema, desestimó la intervención de su amigo, Héctor Martínez Sosa, broker de seguros que habría embolsado millones de pesos por su rol, y hasta habló de la relación cercana que mantiene con el juez que interviene en la causa, Julián Ercolini.

A la mención del magistrado, reconoció que lo conoce “hace muchos años”. “He visto su devenir”, sostuvo con tono de crítica y aclaró que fue alumno de él en la carrera de Derecho de la UBA y ayudante de cátedra en la materia que enseña el expresidente.

Sobre las supuestas irregularidades en el Estado, Fernández indicó que se trata de “un invento absoluto” y explicó por qué firmó un DNU que disponía que todos los seguros del Estado debían ser contratados a Nación Seguros, la empresa asegurador del Banco Nación.

“Hasta ese decreto cada uno se aseguraba con quien quería. Y en todos los casos había brokers, y ahí si el mecanismo de corrupción era muy fácil”, consideró.

Según el expresidente, fue él quien dispuso que todos los seguros del Estado “monopólicamente los asegura Nación Seguros” y justificó que la medida era “de política económica”.

Entrevista a Alberto Fernández transmitida a través de la plataforma de streaming C+ dirigida por el periodista Iván Schargrodsky.

