Alberto Fernández rechazó la invitación al “Pacto de Mayo” y aseguró que no avalará “propuestas imprecisas”

El ex presidente Alberto Fernández decidió rechazar la invitación del presidente Javier Milei para participar en el “Pacto de Mayo”. En una declaración contundente, Fernández advirtió que no está dispuesto a apoyar “propuestas peligrosamente imprecisas que puedan llevar a objetivos no deseados” por la sociedad argentina.

Alberto criticó los diez puntos del documento promovido por el Gobierno, argumentando que su falta de especificidad podría dar lugar a “la implementación de políticas nocivas y la violación de normas constitucionales”. Además, señaló que el Congreso delegó funciones a un mandatario que abiertamente declara su odio hacia el Estado.

El expresidente expresó que “nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice la educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad”, informó Noticias Argentinas.

Las intenciones de Milei de “destruir el Estado desde adentro” son alarmantes y expone su objetivo “de atentar contra la Constitución”, indicó Alberto en un documento que posteo en sus redes sociales. Según Fernández, estos deseos reflejan un ataque contra las bases constitucionales que sostienen el Estado.

En su comunicado, Fernández afirmó que el documento de Milei habla de reconstituir las Bases de la Argentina, lo cual interpretó como un intento de “obviar o reformar la Constitución Nacional”. Esta preocupación fue subrayada al cuestionar si el objetivo del acta es modificar el texto constitucional basado en un consenso social y político.

Alberto Fernández: "Las intenciones de Milei de ´destruir el Estado desde adentro´ expone su objetivo ´de atentar contra la Constitución´"

El exmandatario también mencionó que el acta propone la creación de un Consejo de Mayo para llevar estas ideas a la práctica, pero que operarán bajo “la invocación de las fuerzas del cielo” con el propósito de refundar la Patria. “Una vez más, insisto, me preocupa que alguien quiera refundar lo que ya los argentinos fundamos en 1853″, concluyó.

En la noche de hoy, Javier Milei encabezará la vigilia por la firma del Pacto de Mayo, en el marco del 208° aniversario de la declaración de la Independencia, que se celebrará en la Casa Histórica de Tucumán. El evento contará con la presencia de ministros, secretarios, colaboradores cercanos, gobernadores, algunos expresidentes y otras personalidades destacadas.