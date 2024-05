Vacunatorio VIP: Ginés González García dijo que Verbitsky es un mentiroso y que nunca fue su amigo

Ginés González García volvió a hablar de la investigación por el Vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández en la pandemia del coronavirus.

En una entrevista para Radio Con Vos, el ex ministro de Salud apuntó contra el periodista Horacio Verbitsky cuyas declaraciones derivaron en la investigación y la eventual renuncia de Gonzáles García.

“Yo nunca me llevé bien con él, nunca fuimos amigos. De hecho, me hizo una denuncia en mi gestión anterior ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que por supuesto no le dieron bolilla”, expresó.

“Mintió dos veces, primero diciendo que era amigo mío, y después diciendo que lo vacunaron por ser amigo mío. Eso me mató, obviamente”, agregó.

“También me mató que no me dejaran explicar lo que te estoy diciendo ahora. Me dijeron: ‘Tenés que renunciar’, y yo dije: ‘¿Cómo?’. ‘Ya le dijimos a la prensa que el Presidente pidió tu renuncia’, me contestaron. Quedé maniatado y no pude defenderme, no dije nada hasta el día de hoy”, dijo el ex ministro.

En la entrevista, Gonzáles García dijo que muchas personas de su entorno sospechaban que había sido víctima de una cama.

“No tengo ninguna prueba para decir esto, pero muchos me dicen es absurdo que un tipo que se supone que le hiciste un favor diga por radio que se vacunó, sabiendo que es un escándalo”, analizó.

González García está acusado por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y peculado” a raíz de la supuesta vulneración de un protocolo de vacunación contra el Covid-19 que había fijado la propia cartera sanitaria.