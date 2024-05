Milei afirmó que “no hay atraso cambiario” y volvió descartar una devaluación

El presidente Javier Milei enfatizó hoy que “no hay atraso cambiario” y descalificó a los economistas que realizan este diagnóstico, al tiempo que afirmó “estamos cerca” de levantar el cepo, aunque advirtió que aún deben cumplirse una serie de condiciones.

Milei habló este mediodía en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y utilizó el estrado para criticar con dureza a los economistas que sostienen que el dólar está barato y cuestionan la falta de un programa económico.

Fiel a su estilo y discurso, el primer mandatario utilizó duros términos con “burros”, “caraduras”, “chantas”, “ignorantes”, “cuadrados fanáticos de la devaluación” e “intelectualmente deshonestos” para referirse a quienes consideran que “hay un atraso cambiario” que debe corregirse.

“El problema de Argentina no es un problema de atraso cambiario. El próximo que les diga que hay atraso cambiario les está robando la plata”, lanzó Milei ante los hombres de negocios.

“Al ‘Toto’ (Caputo) voy a llamarlo ‘chanchito de yeso’ porque para sacarle un mango hay que romperlo todo”, bromeó Javier Milei sobre el ministro de Economía. / Foto: Mariana Nedelcu

El presidente insistió en que “el problema no está en el tipo de cambio sino es que perdió la competitividad” y en consecuencia afirmó que la corrección pasa por profundizar las reformas estructurales.

“Devaluar lo único que hace es aumentar pobres e indigentes y abortar el proceso de reasignación de recursos que iniciamos”, remarcó el presidente.

Milei subrayó que su administración está haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI y destacó la tarea que en ese sentido está realizando el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Al ‘Toto’ (Caputo) voy a llamarlo ‘chanchito de yeso’ porque para sacarle un mango hay que romperlo todo”, bromeó Milei, pero al mismo tiempo lanzó una dura advertencia para desmantelar últimos rumores: “Si alguien lo quiere romper antes me va a tener que romper a mi porque no yo no voy a entregar el resultado fiscal”.

Al rechazar una devaluación, Milei admitió que en el proceso hasta ejecutar los cambios de fondo Argentina “va a estar cara en dólares” e insistió que esa asimetría no se corrige con el tipo de cambio sino profundizando las reformas estructurales.

El jefe de Estado también fustigó a quienes ponen en tela de juicio el valor del dólar dado la vigencia de restricciones cambiarias.

“Hay caraduras liberticidas que cuestionan el tipo de cambio porque hay cepo. Son los mismos que decían que una brecha del 60% era tolerable”, indicó con tono despectivo.

Inmediatamente remarcó que “falta poco” para levantar el cepo cambiario para lo cual primer se debe resolver el tema de los pasivos monetarios del Banco Central, los “puts” (garantías a favor de los bancos) y el pago de utilidades.

Al mismo tiempo reveló que la secuencia para eliminar impuestos será: Impuesto País, retenciones e impuesto al cheque.