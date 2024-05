El Gobierno celebró la baja en la inflación de abril: “Tiene su certificado de defunción firmado”

Este martes el INDEC publicó la inflación de abril que fue de 8,8%. Tal como lo habían adelantado algunas consultoras privadas y, como el Gobierno esperaba, por primera vez en seis meses el número fue de una sola cifra.

El dato fue celebrado por el oficialismo, y uno de los primeros en festejar fue el Presidente Javier Milei. “¡Goooooooool!”, escribió el mandatario en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El Gobierno celebró la baja en la inflación de abril - X

Además, Milei sumó una fotografía en donde se ve un abrazo entre él y el ministro de Economía, Luis Caputo. Otro de los que se pronunció al respecto fue el vocero presidencial Manuel Adorni.

“La inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”, escribió en X.

En tanto, el economista y Presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda Cámara de Diputados, José Luis Espert, elogió los resultados del gobierno de Javier Mieli.

El Gobierno celebró la baja en la inflación de abril - X

“El gobierno de Javier Milei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, escribió.

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un alza de 65% en lo que va del año, tras la erupción inflacionaria de 25,5% de diciembre, y se colocó en un 289,4% interanual, informó el martes el instituto de estadísticas Indec.

El aumento fue impulsado sobre todo por el sector de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%), debido a la quita de subsidios y los aumentos de las tarifas.