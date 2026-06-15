15 de junio de 2026 - 16:22

Cuánto aumentaron el asado y la picada desde Sudáfrica 2010 hasta el Mundial 2026

Un asado para cuatro personas pasó de $40 a más de $27.000 y una picada se encareció más de 33.000% en los últimos cinco mundiales.

Una consultora relevó cuánto aumentaron la picada, el asado y el mate desde Sudáfrica 2010 al Mundial 2026

Una consultora relevó cuánto aumentaron la picada, el asado y el mate desde Sudáfrica 2010 al Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cuenta regresiva para el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, de Estados Unidos, México y Canadá, encuentra a los argentinos con costos muy diferentes a los de Sudáfrica 2010. En estos 16 años, la inflación acumulada modificó por completo el precio de algunos clásicos de las reuniones futboleras, como el asado, la picada y hasta el mate.

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Un informe elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X muestra que un asado para cuatro personas pasó de costar $40 en 2010 a $27.385 en la previa del Mundial 2026, mientras que una picada que valía $147 hoy requiere unos $49.000.

“Los Mundiales de Fútbol han coincidido históricamente en Argentina con elevados niveles de inflación”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

El asado aumentó más de 67.000%

Para medir la evolución de precios de la carne, la consultora tomó un menú compuesto por asado, vacío, pechito de cerdo y pollo para cuatro personas, sin incluir bebidas ni ensaladas.

En Sudáfrica 2010, el costo era de apenas $40. Para Brasil 2014 había trepado a $102; en Rusia 2018 alcanzó los $258 y durante Qatar 2022 llegó a $2.792.

Ahora, en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el mismo menú cuesta $27.385.

En total, el incremento acumulado en los últimos cinco mundiales fue del 67.402%.

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Cu&aacute;nto aument&oacute; el asado desde Sud&aacute;frica 2010 al Mundial 2026

Cuánto aumentó el asado desde Sudáfrica 2010 al Mundial 2026

La picada se encareció 33.000% en 16 años

Otro clásico de los encuentros para ver los partidos es la picada. Según el relevamiento, una tabla para tres personas —o seis picando— costaba $147 en Sudáfrica 2010.

Cuatro años después ascendía a $480; en Rusia 2018 valía $700 y durante Qatar 2022 costaba $3.990.

Hoy, para el Mundial 2026, el mismo consumo demanda unos $49.000, lo que implica un incremento acumulado de 33.233% desde 2010.

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Cu&aacute;nto aument&oacute; la picada desde Sud&aacute;frica 2010 al Mundial 2026

Cuánto aumentó la picada desde Sudáfrica 2010 al Mundial 2026

El mate tampoco escapó a los aumentos

La yerba mate también registró fuertes subas. El medio kilo costaba apenas $5 durante el Mundial de Sudáfrica, pasó a $27 en Brasil 2014, a $63 en Rusia 2018 y a $378 en Qatar 2022.

Actualmente, ese mismo paquete tiene un valor promedio de $2.893, lo que representa un aumento acumulado de 54.485% en los últimos cinco mundiales.

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Cu&aacute;nto aument&oacute; la yerba mate desde Sud&aacute;frica 2010 al Mundial 2026

Cuánto aumentó la yerba mate desde Sudáfrica 2010 al Mundial 2026

De tres dígitos a una inflación en desaceleración

Di Pace recordó que la inflación anual rondaba el 10,5% en 2010, subió al 28,3% en 2014, alcanzó el 47,6% en 2018 y superó el 94% durante Qatar 2022.

“De cara al Mundial 2026, el panorama muestra un cambio estructural. La inflación interanual se ubica en torno al 32%, con una inflación mensual todavía alta, entre 2% y 3%, pero en clara trayectoria descendente”, explicó.

La televisión, otro gasto mundialista

El cambio del televisor es otra tradición asociada a cada Copa del Mundo. Desde Qatar 2022, los Smart TV de 32 pulgadas pasaron de un valor promedio de $57.999 a $434.150, una suba de 648%.

Los equipos de 43 pulgadas aumentaron 439%, mientras que los modelos de 50 y 55 pulgadas registraron incrementos del 289%.

“Los hinchas ven los partidos desde casa, generando fuertes alzas en asado, pizzas, picadas, snacks, empanadas, delivery y especialmente cerveza”, destacó Di Pace.

Según el especialista, los horarios de tarde y noche del Mundial 2026 favorecerán los encuentros familiares y con amigos, impulsando el consumo en supermercados, bares y servicios de delivery.

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