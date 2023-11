Perros, Gran Rex y anillo: así le pidió casamiento Coti Sorokin a Cande Tinelli

Coti Sorokin y Cande Tinelli se casan en marzo en la casa que Marcelo Tinelli tiene Punta del Este y, el fin de semana, el cantante le hizo la propuesta formal de matrimonio frente a todo el público que fue a verlo al Gran Rex.

El artista invitó al escenario a su pareja para cantar el tema que lanzaron juntos y Candelaria se sorprendió cuando, detrás de ella, ingresaron sus perros Jack Russel, Linda y Jesús, al escenario.

Para sorpresa de la joven y del público, cuando ella ya estaba lista para entonar las primeras estrofas de “Quiero verte”, Coti se arrodilló y le dio el anillo en una cajita de pana negra.

La hija del conductor no contuvo la emoción y, sin mediar palabras, se besaron ante las más de tres mil personas que estaban presentes, por lo que quedó clara cuál fue su respuesta.

“Que viva el amor”, escribió Micaela Tinelli, que pudo capturar el momento en el que le pedían casamiento a su hermana. Cande reposteó la historia y agregó: “¡Me explota el corazón!”.

Coti Sorokin le pidió casamiento a Cande Tinelli.

Coti Sorokin le pidió casamiento a Cande Tinelli.

Coti Sorokin y Cande Tinelli se casan en Punta del Este

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan y en LAM dieron la primicia. Luego de varias idas y vueltas en su relación, la hija de Marcelo Tinelli y el cantante decidieron sellar su amor y lo harán lejos de Buenos Aires y con sus más íntimos.

Fue Maite Peñoñori, panelista del ciclo de América TV, quien dio la exclusiva junto a Ángel de Brito, quien habló directamente con la futura esposa y se lo confirmó.

Según adelantaron en el programa de espectáculos, la empresaria y el cantautor se casarán en marzo y harán una gran fiesta en Punta del Este. Aparentemente, la boda sería en la casa que Tinelli tiene en Uruguay.

“Se casan Coti y Cande Tinelli. Están muy enganchados”, dijo la angelita al reverlar cuál es la pareja que se casa en el 2024 y ya están con los preparativos. “No les tengo fe para nada, pero no es porque no se los desee”, opinó Yanina Latorre al respecto, ya que la pareja tuvo varias rupturas.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan.

Seguí leyendo