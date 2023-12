Por qué Lola Latorre le pidió disculpas públicas a Pampita

Lola Latorre, hija de Yanina Latorre, se vio envuelta en una situación incómoda después de que su madre hiciera comentarios polémicos comparándola con Pampita. Sin embargo, durante la última emisión del programa, la joven salió a la pista y decidió aclarar las aguas, ofreciendo disculpas a la jurado.

En un gesto que buscaba calmar la tensión generada por los comentarios de su madre, Lola se dirigió a Pampita expresando su pesar por lo sucedido: “Caro yo te quería pedir perdón. Esta semana estuve recibiendo muchas acusaciones de personas y mujeres en las redes por algo que yo no dije y no pienso”.

La joven continuó su discurso, mostrando respeto hacia Pampita y asegurando que no compartía ni sostenía las expresiones atribuidas a ella: “Por eso, como soy la que da la cara acá, te quería decir que yo te admiro como persona, como mujer y como profesional. Las cosas que están diciendo, no las pienso”.

Ante este pedido de disculpas, Pampita respondió, dejando en claro que no era necesario que Lola se disculpara por algo que no había dicho. Además, reveló que había hablado con la madre de la joven respecto a la situación generada por sus comentarios.

“Vos no tenés que pedir perdón por nada. La madre que nos toca, uno no puede hacer nada. No tenés nada que decirme y yo hablé con tu mamá”, le dijo Pampita.

El palito de Pampita a Yanina Latorre

“Es que muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera. Yo voy de frente y no me gusta generar quilombos con nadie por eso te lo digo”, dijo Lola Latorre.

Foto: captura pantalla.

“No me ofendí ni nada, se lo dije a tu mamá, no pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo”, agregó Pampita.

En un tono de ironía, Pampita mencionó que le hubiera gustado hablar con Yanina en persona y expresó su deseo de un diálogo directo entre ambas: “Me hubiera encantado verla en persona. Así hablábamos en directo nosotras. La voy a estar esperando”.

Seguí Leyendo