Pampita reveló sorprendentes detalles de su intimidad con García Moritán: “No tiene ganas”

En el mundo de la farándula siempre hay parejas que dan que hablar. En esta oportunidad, Pampita y Roberto García Moritán son los protagonistas. En las últimas horas, la reconocida modelo lanzó comentarios que generaron distintas reacciones en el público que la sigue, ya que ella expuso al ex legislador en medio de una entrevista. “Él no tiene ganas”, afirmó.

Las declaraciones de Pampita aparecieron tras haber sido interrumpida en un evento en el que se mostraron juntos. En diálogo con los conductores de Socios del Espectáculo, la ex jurado del Bailando reveló detalles que tienen que ver con la intimidad de la pareja y aprovechó para hacerle un fuerte reclamo a su marido.

“Le podés preguntar y te va a responder que él no tiene ganas, a mí preguntame y yo siempre te voy a decir que tengo ganas. Estamos en esa encrucijada. Igual lo veo difícil, si no se dio hasta ahora, creo que no se va a dar”, expresó sin esperanzas respecto a la posibilidad de volver a tener un hijo.

Sin embargo, ellos tienen en común a su hija Anita que nació en julio del 2021. La pequeña cumplirá 3 años en poco tiempo.

“Quiero, somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo. Hay que elegir bien los momentos y ser responsables. Aparte somos padres muy presentes y muy ocupados también y es difícil darles el tiempo que se merecen a cada uno”, sostuvo García Moritán, quien se sumó al móvil.

Por último, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires aseguró: “Son muchos, con distintas edades y distintas problemáticas. Encima estamos festejando que Anita va a dejar los pañales y volver a empezar ese ciclo... puede ser, no descarto nada”, cerró. “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”, señaló sobre el final Pampita.