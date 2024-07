Isabel Macedo se la jugó y por primera vez reveló detalles de su escandalosa pelea con Pampita

Isabel Macedo fue como invitada a programa Nave Nodriza, en el canal de streaming Picnic Extraterrestre, y Moria Casán no tardó en recordarle la escandalosa pelea con Pampita en un boliche de Punta del Este por Benjamín Vicuña. El confuso episodio ocurrió en 2010 cuando la modelo agarró de los pelos a la actriz por un rumor de romance con quien en ese momento era su pareja y todo salió a la luz.

Moria, fiel a su estilo, no tardó en traer a la actualidad ese momento del que se habló en todos los programas de espectáculo y que, de vez en cuando, sale en entrevistas que le realizan a los protagonistas.

Quien menos habló del tema fue Macedo y esta vez no esquivó a la pregunta de la diva, casi 15 años después de esa recordada pelea. “Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena”, expresó la artista tras confirmar que Pampita la agarró de los pelos.

“Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar”, agregó y de esta manera dejó en claro que es un momento del que prefiere no hablar ni recordar.

Benjamín Vicuña e Isabel Macedo en Don Juan y su bella dama (Telefe)

Isabel Macedo no descarta trabajar con Pampita

Además, dejó en claro que ella podría compartir espacio de trabajo con Carolina Ardohain, pero la modelo ya dejó en claro que ella no estaría dispuesta a compartir espacio con Macedo.

Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, confió tratando de no entrar en detalles puntuales.

“No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera”, concluyó la esposa de Juan Manuel Urtubey.