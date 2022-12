Quién es Felipe Ossana, el apuesto joven que viajó con Lola Latorre a Qatar

Lola Latorre es la hija mayor de Diego y Yanina Latorre. Este año rompió una relación de mucho tiempo junto a Jerónimo González Chávez, con quien estuvo desde los 15 años.

A mitad de año se la comenzó a ver junto a Felipe Ossana, un apuesto joven y ya en diciembre, el noviazgo está más que oficializado. Con una vacaciones soñadas por Nueva York y Miami, la pareja hizo pública su relación.

De él se sabe bastante poco. Cultiva el bajo perfil, pero sí se puede decir que están muy enamorados. El joven es Sr. Business Development Analyst - Core Payments en Mercado Pago y tiene una amplia experiencia en el rubro empresarial.

Además, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella y se formó en Copenhagen Business School.

Su tímida cuenta de Instagram lo muestra como amante de los viajes. Ambos tienen pocas fotos de la pareja en sus feeds y Lola aún conserva fotos con su ex.

Ahora, la pareja está en Qatar junto a Dieguito Latorre, el hijo menor de Yanina. En las últimas horas, y gracias a algunas influencias de papá Diego, la pareja estuvo con Rodrigo De Paul.

LOLA Y SU EX, UN LINDO RECUERDO

Sobre su relación con Jerónimo González Chavez, con quien estuvo en pareja desde la adolescencia, Lola confesó: “No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles; no, no estoy más de novia. Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo igual”.

Luego, y durante un móvil con LAM mantuvo el mismo bajo perfil y aclaró que se trató de un desgaste interno después de varios años juntos y eligieron vivir la experiencia de estar solteros. Ángel de Brito le preguntó a Yanina qué había pasado y la panelista conjeturó sobre cuál pudo haber sido la causa: “Supongo que se desgató. Desde los 14 años que están juntos, ella tiene 21. Ninguno de los dos conoce vida sin estar juntos. Yo creo que se quieren divertir”, dijo.

Según reveló Yanina, la pareja podría haberse agotado después de tantos años de relación y siendo tan jóvenes.

Por otra parte, Yanina le tiró buena onda a Jerónimo, su exyerno: “Es divino, lo amo. Yo estoy haciendo el duelo”.