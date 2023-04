Fabián “Poroto” Cubero aseguró que su hija mayor no ve a Nicole Neumann hace meses y expuso las razones

Desde hace un tiempo que se habla de la mala relación que estaría teniendo Indiana Cubero con su madre, Nicole Neumann. La hija mayor de Fabián “Poroto” Cubero y la modelo decidió ir a vivir con su papá, a diferencia de sus dos hermanas más chicas, el exfutbolista habló del tema.

Indiana se alejó de su madre a fines del 2022 y se mudó con Cubero, Mica Viciconte y su hermanito, Lucca. Aparentemente, las razones de su tajante decisión serían una mala convivencia con Nicole y Manu Urcera, su pareja, ya que no se siente cómoda viviendo con ellos.

Fabián Cubero reveló por qué su hija mayor no ve a Nicole Neumann.

Si bien cuando Nicole fue consultada sobre el tema, ella lo negó. En tanto que el exjugador de fútbol rompió el silencio y contó por qué su hija mayor vive con él desde diciembre.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, contó Cubero en una entrevista para Pronto.

Nicole Neumann junto a dos de sus hijas.

Y agregó: “Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente”.

“Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”.

“Sí. Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”, dijo sobre la menor.

Los Cubero juntos en Año Nuevo.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró.