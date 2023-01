Video: la incómoda reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Mica Viciconte mantuvieron una de las enemistades más públicas de la farándula argentina, un enfrentamiento que lleva años. Todo comenzó cuando Fabián “Poroto” Cubero terminó su relación con quien es la madre de sus tres hijas mayores -Sienna, Allegra e Indiana- y comenzó a salir con la ex Combate. En ese momento, las peleas y los cruces mediáticos se convirtieron en la rutina de la ex pareja. Aunque en el último tiempo la guerra parecía haber llegado a su fin, ya que reinaba entre ellos un tenso aire de paz, el anuncio del casamiento de la modelo reavivó viejos conflictos.

Del amor al odio hay un paso y la ex pareja es un fiel reflejo de este refrán. Nicole Neumann y Poroto Cubero, estuvieron diez años en pareja y tuvieron tres hijas en común, luego la modelo y el exfutbolista anunciaron su divorcio en medio de estar envueltos en rumores de crisis matrimoniales durante meses. Lejos de ser una separación pacífica, inmediatamente después de la ruptura comenzaron los conflictos.

Todos fueron testigos de los cruces entre ambos a través de las redes y la televisión. Indirectas a través de redes sociales, cruces mediáticos, duros mensajes que se mandaban por medio de los magazines y hasta conflictos legales fueron solo algunos de los escándalos en los que se vieron involucrados. Todo se agravó cuando, poco después del fin de su relación, el exfutbolista comenzó a salir con Mica Viciconte.

Tanta era la repercusión que llegó a circular el rumor de que la ganadora de MasterChef Celebrity maltrataba a las tres niñas cuando se quedaban en su casa. La batalla culminó con varios bozales legales. lo que finalmente trajo paz a la vida de todos los involucrados, aunque fuera temporalmente.

Nicole Neumann y Manu Urcera. Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

Aunque todos asisten a los eventos relevantes en la vida de Indiana, Allegra y Sienna, hacen lo posible para no cruzarse. En su momento, Nicole Neumann no felicitó a su ex tras el nacimiento de Luca, su hijo con Viciconte, e incluso se negó a ir a conocerlo. Ahora, el compromiso de la modelo y su novio sumó un nuevo capítulo a esta incómoda relación.

El 4 de enero, Nicole Neumann sorprendió a sus fanáticos cuando anunció la inesperada noticia: su casamiento con Manuel Urcera, el piloto automovilístico con quien empezó a salir poco menos de tres años atrás. “Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió la modelo en su posteo de Instagram.

Nicole compartió su felicidad con sus seguidores en Instagram. Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

La romántica propuesta de casamiento y todos los detalles sobre su relación con su futuro esposo fueron la noticia del día y, como era de esperarse, los portales de noticias del espectáculo salieron a buscar la opinión de Viciconte y Cubero. No obstante, ambos tuvieron una particular reacción al ser consultados por LAM (América).

“No tengo nada que hablar, estoy con mi familia”, puntualizó el deportista mientras intentaba cruzar la calle tras salir de un restaurante en Mar del Plata. En cuanto a Mica, expresó: “Ni voy a hablar. Ni me interesa. Cero. Igual, de última no es un tema mío”. Así, ignorando deliberadamente la cámara y con un par de sonrisas incómodas, la pareja terminó abandonando el móvil y dejando las preguntas del notero en silencio y a libre interpretación.