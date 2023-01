Nicole Neumann y Manu Urcera: así fue la romántica y soñada propuesta de matrimonio que sorprendió a la modelo

Nicole Neumann está en el mejor momento con su pareja, el piloto de carreras Manu Urcera, y todo eso se tradujo en una propuesta de casamiento sorpresa que tiene a la modelo extasiada.

“Eligió una de mis artistas preferidas. Lo amo. Te amo” escribió Nicole sobre un video en el que una persona lee un fragmento de una carta de amor de Frida Kahlo.

La modelo y su pareja, Manu Urcera se comprometieron en una fiesta sorpresa preciosa

UNA SORPRESA DE AMOR

Con la excusa de ir a la fiesta del aniversario de los padres de Manu, que efectivamente cumplían 32 años de matrimonio, la modelo fue engañada por su pareja que la llevó a una quinta en Uruguay, en donde están de vacaciones.

“Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!” contó Nicole en un video que subió a sus historias.

El dress code de la fiesta era blanco, lo que nos dejó postales de una Nicole Neumann preciosa, casi vestida de novia. Al llegar, Manu le cubrió los ojos a su novia.

El campo estaba preparado con sillones, mesitas y arreglos flores. Los novios llegaron durante “la golden hour”, ese momento en que la luz del atardecer es perfecto para sacar fotos realmente soñadas.

Ella lucía un vestido blanco con flores caladas sobre la parte de adelante. Al parecer es suyo porque no etiquetó ningún canje, como suelen hacer las figuras en sus redes.

Él, pantalón blanco y una camisa del mismo tono con cuello mao.

De la fiesta participaron pocas personas, todos familiares y amigos íntimos de la pareja. A la hora de anunciar el compromiso, llovieron comentarios.

Uno de los más importantes fue la publicación de Allegra Cubero, una de sus hijas junto al ex jugador de Vélez, Fabián “Poroto” Cubero.

“Felicitaciones!!! Se casan una de las personas más importantes de mi vida. Los amo tanto, verlos felices me hace feliz”, escribió la niña en su cuenta de Instagram. Mamá Nicole reposteó la publicación y agregó “Te amo hija!! Me hace feliz que te haga feliz”.

LOS FAMOSOS QUE FELICITARON A NICOLE Y MANU

“Todavía no puedo creerlo !!! @manurcera 🥰💍🙏🏻🙌🏻🥂👰🤵🏻‍♂️Una noche de ensueño , una vez más que me sorprendiste con cada detalle , el atardecer perfecto , el anillo perfecto , el poema perfecto !!!Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos , no solo a mi , también a mis hijas , que son parte de mi !!Y ahora, for ever & ever ! Te amo !💘” escribió la modelo en un tierno posteo.

Rápidamente, los famosos cercanos a la modelo dejaron su mensaje de felicitaciones. Gegé Neumann, Flavio Mendoza, Claudia Villafañe, Cale Ruggeri, Jimena Monteverde y muchos más expresaron su amor por la pareja.

El mensaje de Pitty la numeróloga llamó mucho la atención ya que además vino con una tierna predicción. “Voy preparando el vestido @nikitaneumannoficial después llegará el bb 🙌🙌🙌🙌🙌” escribió la astróloga.