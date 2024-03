Ángel De Brito dio los nombres de las tres figuras que aún no puede sumar a LAM: “son muy caras”

El pasado lunes hizo que Ángel De Brito, el famoso conductor de LAM, se volviera invitado por algunas horas y tuviera que enfrentarse a las duras preguntas de una colega.

La conductora y panelistas de DDM, Mariana Fabbiani tuvo frente a frente al jurado del Bailando. Fue en este contexto que el líder de las angelitas decidió hablar sobre su staff y las ansias que tiene de sumar a una sexta panelista de manera permanente.

El conductor de LAM anticipó que famosas le gustaría sumar al staff de angelitas.

“¿Hay angelitas nuevas? Contame, ¿cómo está el cielo, el infierno, el Limbo?”, le consultó Fabbiani a Ángel De Brito. A lo que este explicó: “Me falta la sexta… pero las que me gustarían son muy caras y no llegamos, o están comprometidas con otros trabajos”.

Fue entonces que la conductora quiso saber el nombre de las estrellas a las que sondea Ángel De Brito para su programa.

“Siempre me hubiera gustado trabajar con Dalma (Maradona). A Lizy (Tagliani) siempre la nombro porque me encanta, pero ya es una superestrella. Y sino Marcela Tinayre también me gusta”, indicó y agregó entre risas: “Aunque venga con la peor de las ondas”.

Pero la más probable a integrarse sería Dalma Maradona que, tras la muerte de Diego y ser madre nuevamente, se alejó de los flashes.

“Dalma seguramente esté, pero lo que pasa es que ella tiene miedo y tiene razón. Es un miedo al mano a mano directo. Tiene pánico, pero bueno no sé qué le puede pasar. Se tiene que animar”, dijo alentando a su favorita de las tres.

“Nazarena por ejemplo estuvo callada dos meses y después un día empezó a hablar. Pero también pasa que la pelea a veces es afuera, pero hay momentos en que es hacía adentro y se buscan entre ellas”, reflexionó sobre lo que se vive al aire de LAM.

Por último, Ángel De Brito reconoció que es importante la cintura de los panelistas para estar informados de los distintos temas y poder sortear las polémicas. Además, de un importante temperamento que pueda imponerse y defender lo que piensa.