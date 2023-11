Así luce hoy Matilda, la hija mayor de Mariana Fabbiani y del productor Mariano Chihade

Mariana Fabbiani tiene dos hijos con su pareja, el productor y empresario Mariano Chihade, y Matilda es la mayor. La adolescente de 13 años es muy compañera de su mamá y no pasó desapercibida cuando la acompañó el jueves por la noche al evento de los personajes del año de la revista Gente.

La conductora, que este año regresó a la pantalla de AméricaTV con “DDM”, está desde 2006 en pareja con el padre de sus dos hijos: Matilda, quien nació en 2010, y Máximo, el más pequeño de la familia que nació en 2014.

Mariana Fabbiani embarazada de su segundo hijo.

Si bien es muy reservada con su vida privada, de vez en cuando abre las puertas de su intimidad y comparte contenido relacionado con su familia con sus más de 2 millones de seguidores. Y, así ocurrió cuando mostró a la niña en las fotos que compartió de la gala de Gente, ya que eligió que fuera ella su acompañante.

Matilda tiene rasgos físicos muy parecidos a los de su mamá, con quien mantiene una relación muy estrecha. Madre e hija tienen mucho en común, son fanáticas de la moda, el cine y la música.

Matilda, la hija mayor de Mariana Fabbiani y del productor Mariano Chihade. Gentileza Instagram.

Matilda Chihade, la hija de 13 años de Mariana Fabbiani

Uno de los posteos anteriores con su hija fue precisamente en mayo, por su cumpleaños. “¡Felices 13 Matilda de mi corazón!!! Me emociona verte crecer, y en la mujer en que te estás convirtiendo”, escribió orgullosa la periodista.

“Siempre tan especial mi princesa. Única. Tu sensibilidad, tu inteligencia, tu alegría contagiosa nos iluminan la vida. Sos lo más Mati!!!! Qué siempre seas así, libre y feliz!!! Te amo infinito”, cerró la publicación a la que sumó fotos de momentos especiales para las fos.

Los seguidores de Mariana y famosos no dudaron en comentar el posteo y no dejaron pasar el parecido de la adolescente con su madre. “Qué hermosa está! Es una mini Mariana Fabbiani”, “Feliz cumple para Matilda! Esta cada dia mas hermosa!”, “Pensé que eras vos! No puedo creerlo! estoy muy viejaaaa”, “Qué bonita!! una modelo e igualita a su mamá”, fueron algunos de los mensajes al pie de la publicación.

Así luce Matilda, la hija de Mariana Fabbiani.

