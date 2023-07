Quién es Octavio Majul, el hijo de Luis Majul que trabaja con Mariana Fabbiani en su programa

Octavio Majul, el hijo del periodista Luis Majul, siguió los pasos de su padre y ahora trabajará de la mano de la reconocida conductora, Mariana Fabbiani, quien regresó a la pantalla de AméricaTV con “El diario de Mariana”. El joven de 29 años causó furor con su presentación y mostró algunas diferencias con su padre.

Tal como ocurrió con Diego Leuco en su momento que lo sumó como su panelista y con el tiempo fue tomando más protagonismo, ahora Mariana apostó por el hijo del conductor.

El ciclo que conduce Fabbiani sumó un nuevo panelista y se trata de Octavio, el hijo del periodista que es politólogo recibido de la UBA y doctor en Ciencias Políticas en el CONICET. Si bien ya tenía contacto con la televisión, porque fue productor de “La Cornisa”, el reconocido ciclo que conduce Majul hace más de 20 años, esta es su primera experiencia frente a cámara.

“Tengo pudor a todo esto, soy una persona vergonzosa. No tuve redes sociales hasta 2019. Ahora subo historias, todo”, confesó Octavio en su debut televisión.

Fabbiani presentó a su nuevo panelista con un divertido “ping pong” de preguntas y respuestas. Fue así que no solo sus compañeros sino también el público pudo conocer al hijo de Luis Majul, quien se mostró orgulloso de que su hijo se sume al medio.

Octavio Majul respondió a cada una de las preguntas que le hizo la conductora y no temió a responder ninguna. “¿Sufriste mucho por tener el apellido Majul en la Facultad de Sociales de la UBA?”, le preguntó Fabbiani. “No, no sufrí. Que algún profesor medio boludo me haya jodido, puede ser... Pero fue menos lo que pasó que lo que pensaba que podía pasar y realmente encontré un espacio de pertenencia hermoso en la Facultad”, reconoció.

“¿Cómo son las cenas con tu papá? ¿Se discute de política?”, indagaron. Y el joven confesó: “Somos todos muy intensos en casa, siempre nos encargamos de tener cenas energéticas. Ya no vivo con él hace rato, pero él llegaba a casa muy cansado entonces no le daba la intensidad para el resto que sí estábamos más frescos”.

