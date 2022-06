Luis Majul se cruzó fuerte con un notero de LAM en plena calle: “Si prendes la cámara, lo llamó a De Brito”

Luis Majul tuvo un altercado con un cronista de LAM en plena calle en Ciudad de Buenos Aires, luego de que este intentara preguntarle sobre el conflicto con Alfredo Casero. El conductor amenazó con llamar a Ángel de Brito si prendían la cámara para consultarle, a lo que el notero le contestó: “No me da miedo, sos un tipo inteligente”.

Alejandro, notero de LAM, se acercó a Luis Majul en una calle de la capital porteña y buscó consultarle acerca del conflicto del conductor con Alfredo Casero. Cabe recordar que Casero tuvo un ataque de furia en el programa ‘+Voces’ de Majul, con golpes a la mesa incluidos y el posterior abandono del estudio por parte de Alfredo.

“Si me prendés la cámara yo lo llamo a Ángel”, comenzó diciendo Luis Majul en la nota. “Está bien, llamá a Ángel, no me interesa, no me da miedo. Te lo digo con todo respeto, porque yo soy laburante”, se defendió el notero.

“Algo que quieras responder sobre lo que dijo Casero... dijo que son cómplices, que trabajan para alguien, que alguien les paga a vos y a otros periodistas. ¿Querés contestar algo o defender por lo menos?”, repitió el cronista. “Con todo el amor del mundo te lo digo, sos un tipo inteligente, de mucha experiencia, ¿podés respondernos eso nada más?”, le largó.

Casero en el momento en el que empieza a increpar a Luis Majul luego de recibir una burla de su parte. (Twitter).

Majul se volvió a molestar y lo frenó mientras caminaban. “Che, te respeto tu laburo, pero me voy a mi casa porque tengo que laburar, laburo muchísimo”. El notero seguía insistiendo y Luis lo volvió a cortar: “Vamos de nuevo; no te voy a hablar del tema. Gracias”. Luego, el conductor se metió en un bar y le cerró la puerta en la cara al cronista.

La defensa de Ángel de Brito a su notero por el cruce con Luis Majul

Tras ver la nota, Ángel de Brito le respondió a Majul. “Alejandro es excelente cronista y super educado. No merece que Majul sea tan soberbio y lo destrate porque su trabajo es igual de importante”, lo defendió Ángel a Alejandro.

“Aparte le dice ‘ah, lo voy a llamar a Ángel’. Sí, me llamó y me dijo que no le mande más cámaras”, contó. “¿Pero quién es? ¿El Presidente de la Nación? Él cuando tenía programas mandaba a los noteros a hacer notas. A Lanata lo enloquecía cuando yo estaba en la radio”, agregó Yanina Latorre.

“Aparte es un horror, Ale fue simpático, se rió, le tiró la puerta en la cara... es un maleducado. Me molesta el maltrato a los compañeros de laburo”, añadió.