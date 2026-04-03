Barby Franco sufrió un grave accidente en una ruta de Buenos Aires: iba junto a su hija

La modelo manejaba su auto modelo Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos del país.

Barby Franco protagonizó un accidente de tránsito el viernes 3 de abril en la Ruta Nacional 3, a la altura de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en una colisión múltiple tras una maniobra imprevista.

La influencer viajaba junto a su hija Sarah Burlando y una acompañante en dirección a San Miguel del Monte, y el hecho requirió la intervención policial y asistencia médica en el lugar.

Según el parte policial, Franco manejaba su Tesla modelo Cyberbeast cuando una camioneta se le cruzó de frente y se retiró. La situación la obligó a frenar de manera brusca, lo que derivó en un choque en cadena: primero impactó una camioneta Ford Maverick y luego un Toyota Corolla.

Barby Franco recordó su angustiante regreso a la villa 21-24 con el auto de Burlando Barby Franco recordó su angustiante regreso a la villa 21-24 con el auto de Burlando Los detalles del accidente de Barby Franco Como resultado del accidente, uno de los conductores involucrados sufrió lesiones en su mano derecha y recibió atención médica en el lugar. En tanto, Franco y sus acompañantes no presentaron heridas de gravedad.

El episodio dejó daños materiales en los vehículos y generó preocupación inicial, aunque la rápida intervención del Comando de Patrullas y del personal de salud permitió controlar la situación sin mayores consecuencias.