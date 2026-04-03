3 de abril de 2026 - 21:12

Barby Franco sufrió un grave accidente en una ruta de Buenos Aires: iba junto a su hija

La modelo manejaba su auto modelo Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos del país.

Barby Franco
Por Redacción Espectáculos

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La influencer viajaba junto a su hija Sarah Burlando y una acompañante en dirección a San Miguel del Monte, y el hecho requirió la intervención policial y asistencia médica en el lugar.

Según el parte policial, Franco manejaba su Tesla modelo Cyberbeast cuando una camioneta se le cruzó de frente y se retiró. La situación la obligó a frenar de manera brusca, lo que derivó en un choque en cadena: primero impactó una camioneta Ford Maverick y luego un Toyota Corolla.

Barby Franco recordó su angustiante regreso a la villa 21-24 con el auto de Burlando
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Los detalles del accidente de Barby Franco

Como resultado del accidente, uno de los conductores involucrados sufrió lesiones en su mano derecha y recibió atención médica en el lugar. En tanto, Franco y sus acompañantes no presentaron heridas de gravedad.

El episodio dejó daños materiales en los vehículos y generó preocupación inicial, aunque la rápida intervención del Comando de Patrullas y del personal de salud permitió controlar la situación sin mayores consecuencias.

Tiendamia sortea un Tesla Cybertruck en Argentina: cómo participar (Imagen ilustrativa / Web)
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El vehículo exclusivo

El rodado que conducía la modelo es un Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos del país, con un valor cercano a los 300.000 dólares. Según trascendió, se trata de un obsequio de su pareja, el abogado Fernando Burlando.

Otro vez Fernando Burlando suspendió su boda con Barby Franco
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Sin declaraciones públicas

Hasta el momento, Franco no realizó publicaciones ni comentarios en sus redes sociales sobre lo ocurrido. La modelo, habitualmente activa en plataformas digitales, mantiene un perfil bajo tras el incidente.

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