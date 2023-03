Mariana Fabbiani se la jugó y subió fotos desde la bañera en las que apenas cubrió sus partes con la espuma

Mariana Fabbiani es de las conductoras más talentosas y queridas de la televisión Argentina, que lleva tiempo alejada de los medios. Y la presentadora, calentó la previa de su regreso, con una sesión de fotos que desde la bañera que sorprendió a sus millones de seguidores.

Fabbiani se alejó de la pantalla chica y se dedicó por completo a su familia, a su marido, Mariano Chihade y a sus hijos, Matilda y Máximo. Aunque se mantuvo en contacto permanente con su público a través de Instagram donde tiene más de 2 millones de seguidores.

Mariana Fabbiani compartió una foto retro en la que revela una extraña habilidad con sus pies

Pero el descanso llegará a su fin, ya que próximamente regresa a la tele con un nuevo proyecto personal que desde hace un tiempo comparte en redes, pero del que no dio mayores detalles.

En la previa de su regreso, calentó motores con fotos desde la bañera y al límite. La conductora compartió fotos desde la bañera y jugó con la imaginación de sus fans al cubrir sus partes con la espuma y evitó la censura de la red.

“Me encantaría estar en este mood relax, pero mi realidad de este momento es la última foto… tratando de no perder el vuelo que me lleva al último destino de rodaje. Allá vamoooooos!! Me reporto luego”, escribió y de esta forma adelantó algo más de su proyecto televisivo.

“Que hermosaaaa”, “Se te extraña en la tele! Volve!”, “Seguís siendo tan bella como a tus 17 cuando te conocí en Punta del Este”, “Lo bomba que sos”, “Mariana que lindaaa sos, se te extraña en la tele!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Mariana Fabbiani regresa a la televisión con un interesante proyecto

Lo que se sabe es que este año estrena su programa que está relacionado a viajes y moda. “Anduve por las principales capitales de la moda, conocí historias que me interpelaron y entrevisté gente muy interesante. Ya les quiero compartir… ¡pero más no puedo spoilear!”, adelantó.

Luego, en LAM reveló que con la productora de su marido están trabajando una propuesta para la televisión que implica viajes, pero no será el tipo de programas que ya se vio en Argentina.

“Estoy con un proyecto muy interesante, pero también estoy disfrutando mucho de este stop. Fueron muchos años sin parar, por lo cual estoy redescubriendo un montón de cosas que había postergado. Disfrutando mucho de mis hijos, muy bien y tranquila”, le contó a Ángel de Brito.