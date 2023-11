Quién es la famosa panelista de LAM que defendió la venta de órganos: “Debería ser legal”

Durante la última emisión del programa “LAM” en América, la panelista Fernanda Iglesias generó polémica al tocar el tema de la venta de órganos mientras discutía sobre la imposibilidad de un trasplante de riñón entre Pachu Peña y Sonsoles Rey, ahijada de Sandra Mihanovich.

En el programa, Iglesias explicó por qué Pachu Peña no podría donarle un riñón a Sonsoles Rey, mencionando antecedentes diabéticos en la familia del donante. Ante la pregunta de su compañera Maite Peñoñori sobre si se evitan trámites al ser familia directa, Iglesias respondió: “Sí, está Fernando Burlando trabajando con ellos. En el amparo hay que demostrar una donación altruista, que no hay dinero de por medio porque es ilegal. Y la verdad es que debería ser legal, yo creo. Porque si no no podés ayudar a alguien...”.

Estas declaraciones desencadenaron críticas en las redes sociales, donde Fernanda Iglesias más tarde expresó su intención de votar por Javier Milei en las próximas elecciones. Esto provocó una ola de comentarios negativos por parte de algunos seguidores, llevándola a publicar una serie de tuits donde defendía la libertad de voto.

“Amo cómo saltan todos cuando uno dice a quién va a votar. El voto es libre. Quizás no lo sepan. O son antidemocráticos. No voy a leer ninguna mención, no se gasten. No sabía que tenía tantos seguidores kirchneristas. Qué plomo. Déjenme de seguir y chau”, expresó Iglesias en sus redes sociales.

Sonsoles Rey necesita un riñón

Sandra Mihanocivh le donó un riñón a su ahijada e hija de su pareja Marita Novaro hace diez años. Por ese entonces la joven padecía síndrome nefrótico y ese trasplante le salvó la vida.

Hace unos meses Sonsoles comentó en sus redes sociales que necesita otro trasplante: “Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”.

En el año 2001 recibió un primer órgano. La intervención resultó exitosa, pero en el 2011 el riñón comenzó a fallar nuevamente y tuvo que volver a ser trasplantada.

Hace unos días dijo en un vivo de Instagram: “Lo que les quería contar a todos es que parece que apareció mi riñón, es compatible”, llegó a decir antes de quebrarse por la emoción. “No quiero decir nada porque puede fallar en un último instante, porque no es mi familia, es un amigo y hay que hacer un amparo legal y que la ley apruebe, como el de Sandra”, afirmó.

Según trascendió, quien se ofreció como donante fue el humorista Pachu Peña, amigo de Sonsoles y quien hace un año se encuentra haciendo estudios de compatibilidad.

Sin embargo, el equipo médico trucó la posibilidad del trasplante porque pese a la compatibilidad existente, había riesgos no solo para Sonsoles, sino también para Peña, debido a sus antecedentes familiares de diabetes.

