Pachu Peña le iba a donar un riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich pero los médicos lo rechazaron a último momento

Pachu Peña, amigo personal de Sonsoles Rey, se había ofrecido para donarle su riñón. Sin embargo, cuando los médicos indagaron sus condiciones y antecedentes, tuvieron que rechazarlo como candidato.

Ante la noticia de que Sonsoles Rey necesita un tercer trasplante de riñón, según informó Rodrigo Lussich en la edición de este lunes de Socios del Espectáculo, hubo alguien que se ofreció como donante vivo.

El periodista Rodrigo Lussich contó en su programa, Socios del Espectáculo, que la información la brindó la propia Sonsoles a través de un vivo de Instagram en el que dio detalles de cómo se encuentra su salud en este momento. En el video que se difundió, la hija de la pareja de Sandra Mihanovich contaba, esperanzada, que había aparecido un posible donante.

“Es compatible. No quiero decir nada porque puede fallar. No es mi familia, es un amigo. Hay que hacer un amparo legal y que la ley apruebe como el de Sandra... Estamos muy cerca de hacerlo. Esto ya es inminente”, dijo emocionada y brindando con su amiga.

La ahijada de Sandra Mihanovich, Sonsoles Rey.

Cabe mencionar que en 2012 Sandra Mihanovich le había donado uno de sus riñones a Sonsoles, lo que le permitió ganar calidad de vida durante una década. Lamentablemente, ahora su situación cambió.

Lussich comentó al respecto, luego de ver el video, que el donante “se acercó para donarle el riñón. Se ofreció, es amigo. Hace un año hicieron los estudios. La compatibilidad existe. Lo hicieron a nivel judicial para lograr el amparo. Pachu ofreció la fecha de fin de noviembre, porque después va a hacer temporada”, detalló el periodista.

Pachu Peña, reconocido humorista argentino.

Y sumó: “Tuvieron entrevistas con los médicos por separado. Ahí se trunca la posibilidad. Los cirujanos le hablan y consideran que no es ideal”. “Empezaron a aparecer riesgos, no solo para Sonsoles, sino para él también. En antecedentes que tiene Pachu hay familiares directos de diabetes, cosa que no padece pero que puede despertarse cualquier día. En caso de que pasara, tener un solo riñón sería muy complicado”, deslizó Rodrigo Lussich.

Y amplió: “Pachu se ofreció. Siempre estuvo firme. Siempre estuvo. Pero cuando se avanzó clínicamente con los detalles técnicos de la ablación, los médicos se dieron cuenta de que existían riesgos, no sólo para Sonsoles, sino para el propio Pachu”.

Según detalló el periodista sobre la relación que existe entre ellos, y el motivo de tan generoso ofrecimiento por parte del actor, es que “hay una amistad de muchos años, de bajo perfil. Cuando Pachu supo de la necesidad de Sonsoles de un nuevo trasplante, se ofreció“.

