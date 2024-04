Cáncer: ¿Qué es la teranóstica y por qué está redefiniendo el futuro de los tratamientos oncológicos?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones; es decir, casi una de cada seis de las que se registran.[1] En la Región de las Américas, se estima que hubo 4 millones de nuevos casos diagnosticados y 1.4 millones de fallecidos por esta enfermedad en 2020. Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes por cáncer se produjeron en personas de 69 años o menos.[2]

Argentina no es la excepción: según las estimaciones realizadas por el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), a partir de los datos producidos por registros de cáncer de base poblacional de nuestro país, en Argentina ocurrieron 130.878 casos nuevos de cáncer en ambos sexos en el año 2020. La tasa de incidencia ajustada por edad fue de 212,4 casos por 100.000 habitantes, cifra que posiciona a Argentina dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta (rango 181,1 a 248,3 por 100.000 habitantes).[3]

En este contexto, la teranóstica se erige como un método revolucionario para el tratamiento del cáncer al permitir una gestión y un tratamiento más personalizado de la enfermedad.

¿Qué es la teranóstica?

Teranóstica (Theranostics en inglés) es una combinación de los términos therapeutics (terapéutica) y diagnostics (diagnóstico). Es un término utilizado para describir la combinación del uso de un fármaco radiactivo para identificar (diagnosticar) y un segundo fármaco radiactivo para administrar la terapia para tratar el tumor principal y cualquier tumor metastásico.[4] Este enfoque de la medicina nuclear se emplea hace décadas en el cáncer de tiroides y en hipertiroidismo y, actualmente, se está explorando su implementación en diversos tipos de tumores.

La teranóstica consiste en hacer tratamiento guiándose por un procedimiento diagnóstico, que se consigue administrando al paciente radioisótopos emisores de positrones o de radiación Gamma que formarán las imágenes diagnósticas, para más tarde poder tratar con emisores Alpha o Beta. Explicando esta técnica más en profundidad, lo que consigue es dirigir moléculas que presenten afinidad y vayan de forma directa hacia un blanco útil (tumor) con precisión milimétrica, minimizando el daño colateral causado por la radiación.[5]

¿Qué se necesita para emplear la teranóstica?

Esta técnica presenta un gran desafío: a medida que los proveedores de atención médica optan por aplicarla, necesitan acceso a recursos avanzados complementados con tecnologías de imagen de vanguardia, incluyendo ciclotrones de última generación, sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET), sistemas de tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), y soluciones de instalaciones de producción de trazadores.

Las técnicas de imagen molecular como la tomografía computarizada PET (PET/CT) y SPECT/CT desempeñan un papel crucial en el proceso de teranóstica y en la evaluación de la eficacia del tratamiento, permitiendo a los médicos estadificar las enfermedades, así como vigilar y comprender continuamente su progresión.

Colaborar con un socio industrial establecido en imagen molecular y radiofármacos es importante para ofrecer las herramientas necesarias para mejorar la producción de trazadores y terapias. Los socios de la industria ofrecen un conjunto completo que incluye ciclotrones, sistemas PET y soluciones de instalaciones de producción de trazadores, que satisfacen una amplia gama de necesidades.[6]

¿Qué papel juega la teranóstica en el futuro de los tratamientos oncológicos?

Como se mencionó anteriormente, la teranóstica se usa desde hace décadas para tratar enfermedades relacionadas a la tiroides y, recientemente, se ha empleado con éxito en el tratamiento de linfomas, neuroblastomas, tumores neuroendocrinos y algunos cánceres de próstata. La fuerte necesidad clínica sigue impulsando la búsqueda de otras combinaciones diagnósticas y terapéuticas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los resultados de los pacientes con cáncer.[7]

La atención oncológica plantea muchos retos complejos, en parte debido al elevado volumen de pacientes y al amplio espectro de variabilidad. Cada caso de cáncer se presenta de forma diferente en cada paciente individual debido a muchas variables, desde los antecedentes familiares hasta la genética y el estilo de vida. Nuestro compromiso es conectar todas las fases de la vía asistencial de la teranóstica, desde el descubrimiento de fármacos hasta el diagnóstico de la enfermedad y la monitorización del tratamiento, con soluciones escalables, conectividad y tecnologías avanzadas de imagen, para ayudar a los clínicos a adaptar los tratamientos a cada paciente y así obtener el mejor resultado posible.

La teranóstica es un game changer en la medicina de precisión, y está contribuyendo a abrir una puerta a la esperanza en el tratamiento del cáncer en estadios avanzados. De la mano de las innovaciones tecnológicas y el uso de herramientas como la IA y los algoritmos de aprendizaje profundo, este campo de tecnologías de imagen médicas tiene el potencial de redefinir el futuro de la atención médica, significando un cambio de paradigma y abriendo una vía a un enfoque personalizado y preciso, con terapias más eficaces y menos invasivas.

* El autor es Country Manager de GE HealthCare Argentina

