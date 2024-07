Medicina ortomolecular: 10 tips antiage con cambios de hábitos que no cuestan un centavo

Buena hidratación. “Tomar entre 2 y 3 litros de agua al día es lo ideal. No me refiero al té ni al mate ni al café. Para personas con mucha actividad física beber agua de mar. Viene una solución hipertónica o salada que se disuelve en agua de filtro. Tiene muchas sales minerales y suplementamos minerales. Las bebidas con azúcar o edulcorantes con colorante, conservantes, no son antiage porque tienen aceite de maíz, colorantes y conservantes.