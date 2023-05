Pachu Peña llega a Mendoza con “Un plan Perfecto”: cuándo es la obra y cuánto salen las entradas

El próximo 20 y 21 de mayo llega Pachu Peña a Mendoza junto a Pedro Alfonso, Paula Chaves, Camilo Nicolás, Rodrigo Noya, Agustina Agazzani y Marcela Kloosterboer, que reemplaza a Romina Gaetani, el elenco de “Un Plan Perfecto”, la obra que viene de romperla en Carlos Paz. La cita es en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y las entradas se pueden conseguir a través del sitio EntradaWeb y arrancan desde los 4.400 pesos.

Pachu Peña llega a Mendoza junto al elenco de Un Plan Perfecto

La obra es una comedia delirante en la que los participantes se enfrentan a un secreto familiar que termina con un reencuentro inesperado y en el medio, un robo demencial.

Antes de su llegada a la provincia, Pachu Peña habló con Diario Los Andes sobre su experiencia haciendo ficción en teatro y algunos detalles de su trayectoria, una carrera en la que llevó el humor como bandera y que empezó, masivamente, cuando participó de “VideoMatch”, el recordado ciclo conducido por Marcelo Tinelli y que hizo reir a una generación entera allá por los ‘90.

-Contame un poco de la obra y cómo te sentís vos siendo parte del elenco...

-La obra es una comedia muy divertida y muy dinámica. Lo hemos comprobado en lo que fue esta última temporada en Carlos Paz, donde trabajamos a full con dos funciones diarias y el público contagiado de risa. Disfrutamos mucho hacerla, llegamos temprano al teatro y el público nos contagia a nosotros, nos contagiamos y somos una gran familia. Cuando termina la obra siempre lo hacemos partícipe al público y se va muy feliz y agradecido, así que disfruto muchísimo la obra.

Yo estoy muy contento. Este es el segundo año que estoy con la gente de (la productora) Dabope, que son amigos míos desde muchos años como el Chato Prada, (Federico) Hoppe y Ezequiel Corbo. Para mí es un placer trabajar con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Camilo Nicolás, Rodrigo Noya, Agustina Agazzani y ahora se sumó Marcela Kloosterboer que reemplaza a Romina Gaetani de una manera también excepcional. Es un muy, muy lindo equipo, muy unido y nos divertimos mucho.

Pachu Peña llega a Mendoza junto al elenco de Un Plan Perfecto

Pachu Peña llega a Mendoza junto al elenco de Un Plan Perfecto

-¿Y cómo te sentís haciendo ficción en teatro? Si repasamos tu carrera hiciste muchísimas cosas, pero hace poco arrancaste como actor.

-Lo disfruto mucho, te juro que lo disfruto mucho. Siempre trato de hacer algo distinto para sorprender a mis amigos o quizás al público y me gusta. Ya hice teatro un par de veces con los chicos de “Sin Codificar”, en Córdoba, y con Pablo [Granados] hice muchas cosas también, pero me siento muy cómodo trabajando con Pedro y toda la gente, porque tengo mucha libertad para agregar lo que uno puede saber que al público le va a resultar gracioso.

-Con Pedro Alfonso repetís elenco porque trabajaste también con él en “Una noche en el hotel”...

-Sí, venimos de trabajar el año pasado con muy buena repercusión en Córdoba y en la gira, pero esta obra nos gusta más, la disfrutamos mucho más, está mejor, así que estamos felices, pasando un muy lindo momento.

Pachu Peña llega a Mendoza junto al elenco de Un Plan Perfecto

-¿Qué tienen de especial las giras?

-Bueno, por ejemplo, ir a Mendoza, los mejores vinos y los mejores asados. Yo creo que he comido mis mejores asados en Mendoza, siempre que nos invitan. Es un público muy cariñoso, un paisaje único y muy especial, es única. La primera vez que fui me enamoré.

-¿Cuál es tu relación con el público?

-Yo estoy bendecido, como muchos que trabajamos en lo que nos gusta, y gracias a Dios tengo el cariño de la gente. Son muchos años de estar en esto y siempre he sido bienvenido, eso no quiere decir que a todos les gusta lo que hago, pero me siento muy querido por el público. Disfruto de eso, de su risa, de su aplauso, de que te pidan una foto a la salida del teatro. Soy muy agradecido al público, siempre muy respetuoso con ellos.

-¿En algún momento te pesó la mochila de “VideoMatch”? Me imagino que es lo primero que la gente te dice, ¿no?

-Sí, obvio. Me dicen “ahí va el de Tinelli”, y no me jode para nada. Fueron años inolvidables, ininterrumpidos, desde que empezamos en el 93, con Pablo, hasta que nos fuimos en el fin del 2002. “VideoMatch” fue una gran escuela, tengo el mejor recuerdo de todos y ni hablar de Marcelo, a quien admiro y lo quiero mucho. Pasaron muchos años y si bien después hicimos algunos reencuentros, algunos especiales, no me pesa para nada. Tampoco me jode que digan Pablo, como a él le dicen Pachu. Está todo más que bien.

Pachu y sus amigos del humor

-¿Y cómo es la relación entre ustedes? En cámara la química es impresionante, pero ¿eso realmente se traslada al afuera?

-Sí, siempre nos mensajeamos, vamos a comer a algún lado. Somos muy unidos.

Pachu Peña llega a Mendoza junto al elenco de Un Plan Perfecto

-Cuando mirás para atrás, ¿cuál es el programa, o el personaje que más añorás o que más querés?

-Yo disfruté mucho todo. Cuando agarro un proyecto, un trabajo, es porque sé que me va a gustar o sé que puedo brindar algo, o que me voy a divertir. Disfruté mucho los años en “VideoMatch” y también “Peligro Sin Codificar”. Me llenaron de alegría. Trabajar con amigos y hermanos como Yayo, Nazareno Mottola, Pichu Streneo fue una locura muy linda. Miro para atrás y digo: “Pucha, hicimos mucho y pasa todo muy rápido”.

Pachu y sus amigos del humor

-¿Te fue fácil ir cambiando en función de cómo ha ido cambiando el humor? Hay chistes que se hacían en otra época y hoy son impensados.

-No, no me costó mucho. Creo que evolucionamos para bien con el tema del humor. Hay cosas que por ahí veo cuando me las pasan en algún programa en el que estoy de invitado y me había olvidado que las había hecho y digo: “uf, ¿cómo hice esto?”. Te da un poco de cosa, pero eran otras épocas. A veces esas cosas siguen circulando en Instagram o en algunas plataformas y tienen muchos likes, entonces es como que hay un público que sigue consumiendo eso.

-Si volviera “VideoMatch” con el viejo formato de sketches y todo eso, ¿volverías?

-Uh, qué difícil. “VideoMatch” es un programa que amé y amo. Pasa que han cambiado un par de esas cosas. No sé si hoy en día se podrían hacer como son las notas en la calle, porque van a decir que le estás tomando el pelo a la gente, entonces sería medio conflictivo todo. Sí se pueden hacer parodias como hacíamos antes con Pablo o ese tipo de cosas. Creo que sería bienvenido.