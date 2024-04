Marcelo Polino llega con Fátima Florez a Mendoza: “Más que talento en esta carrera tenés que tener autoestima”

Trabajar con su amiga Fátima Florez era un capítulo pendiente para Marcelo Polino. Intenso e imparable, a lo largo del día cumple con múltiples compromisos y el trabajo parece no ser una carga para uno de los periodistas y conductores más reconocidos de la televisión argentina.

Con más de treinta años en los medios, Polino supo reinventarse al ritmo de los chimenos y se transformó en uno de los jurados más buscados para participar en realities cazatalentos.

Hoy, además de continuar “Polino Auténtico”, el ciclo radial de entrevistas que sostiene hace 25 años al aire, este año finalmente volvió a las tablas, junto a su amiga Fátima Florez, en el último espectáculo de la artistas “Fátima 100%”.

El show humorístico musical, fue el más visto de la temporada en Mar del Plata y ahora empieza una gira nacional e internacional, que comienza en Cuyo, con una función el sábado 27 de abril, en el auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

“Tenemos un super show, nos fue muy bien en el verano, salimos primeros a nivel nacional, en cantidad de espectadores. Así que estamos muy contentos. Nosotros la disfrutamos mucho, es muy divertido, Fátima hace como 15 personajes y yo soy un poco el que guía el show. Y nosotros nos entendemos mirandonos”, comenta Marcelo Polino en una charla telefónica. En el espectáculo oficia de conductor durante el espectáculo, en el que incluye un monólogo propio.

El exitoso espectáculo de Fátima Florez junto a Marcelo Polino llega a Mendoza.

FÁTIMA FLOREZ Y MARCELO POLINO, UNA DUPLA IMBATIBLE

Ambos se conocen hace muchos años y son íntimos amigos, pero por los tiempos de la vida y el destino no se les dio la oportunidad de trabajar juntos en el teatro. Hasta este año que finalmente comparten “Fátima 100%”.

Un show humorístico Musical, en donde combina la imitación e interpretación de distintas personalidades, con el ácido humor que la caracteriza, junto a la presencia estelar del periodista y conductor Marcelo Polino, y la participación de un cuerpo de baile y músicos en vivo.

En abril inicia una gira nacional por distintas provincia, con el espectáculo que fue suceso en la temporada de verano, con funciones sold out en el mítico Teatro Roxy de Mar del Plata.

El show humorístico musical combina distintos cuadros de baile y humor, donde Fátima interpreta grandes personajes como Taylor Swift, Yanina Latorre, Silvia Süller, Marixa Balli y Carmen Barbieri, Susana Gimenez, Mirtha Legrand, pasando por Cristina Kirchner hasta el propio Presidente Javier Milei, el ahora ex novio de la actriz.

-Cuando surgió la posibilidad de trabajar juntos, ¿me imagino que no lo dudaste?

-Era nuestro tercer intento de trabajar juntos desde que ella empezó con sus shows. Y por una cuestión mía porque tengo trescientos trabajos, nunca pude coincidir. Cuando me convocaban para ir a Mar del Plata tenía televisión en Buenos Aires, fueron situaciones que no podías congeniar. Y si hicimos tremendo éxito quiere decir que este era el momento para hacerlo.

Amigos comparten escena en "Fátima 100%".

-¿Qué es lo más divertido de trabajar con Fátima aunque son muy amigos?

-Primero además de ser amigo, yo la admiro mucho. Siempre cuento algo; en un momento hacemos el sketch de Susana Giménez y bajo al público, y por ahí me mareo, porque estoy metido tan en la situación que parece que estoy con Susana de verdad. Es un diálogo muy natural, pero es impactante lo que hace con los personajes.

Antes de hacer este show trabajé en un reality en Chile que se llamó “El Retador” y las disciplinas eran canto, baile e imitación. Y vi muchos imitadores, pero imitan a una sola persona. Y Fátima de un segundo a otro cambia de personaje, de Taylor Switf a Liza Minelli y Marixa Balli. Y eso el público lo disfruta y lo agradece.

Es increíble la agilidad que tiene Fátima, en un minuto cuarenta se cambió de un personaje a otro, canta y habla como otra persona. Adquirió un training que eso impacta, porque es como un flash para el público sin respiro. Yo creo que es una de las pocas artistas del mundo que tenga una galería de tantos personajes y los pueda hacer una tras otra. Y todos los hace perfectos, y contesta con la cabeza del personaje que está interpretando. En un momento hay siete personajes detrás de otro.

-¿Qué es lo que más te mueve de subir nuevamente al escenario?

-Yo hice la última temporada con Antonio Gasalla, hasta que se enfermó. Hicimos la última temporada en Mar del Plata. Anteriormente estuve con Nacha Guevara, y antes con Pedro Alfonso. Y desde el 2001 que hago teatro en paralelo al periodismo. Y en este momento me divierte estar en contacto con la gente, hace mucho que estoy en la tele. Y el Bailando del año pasado fue muy fuerte para mí, tuve mucha presencia, entonces es un combo, porque la gente quiere que le cuente chimentos, del Bailando, de Tinelli. Entonces se crea un buen mix en el teatro.

El conductor y periodista llega a Mendoza con el espectáculo "Fátima 100%".

-¿Hay algo de improvisación y con preguntas incómodas?

-Sí, todo el tiempo. Desde la primera aparición que hace, yo le hago un ping pong y hablamos de actualidad.

-En la tele, ¿vemos más a un personaje antes que el verdadero Marcelo Polino?

-Cuando hago de jurado si es más un personaje, tengo que ser estricto y toda esa cuestión del reality. Pero no ando por la vida con una paleta con un cero en el bolsillo (ríe). Me gusta pasar todo por el humor y divertirme. He pasado por todas las etapas. Comencé con Lucho Aviles que era el chimento duro y fuerte. Ahora que elijo más el humor.

-Siempre fuiste autodidacta y adaptándose a los tiempos, ¿cómo tomas el espacio de las redes?

-Me gustan las redes. Las utilizo, de hecho creo que son un buen medio para comunicarse. Pero si la usas bien y no te enganchas con lo malo, son muy útiles.

-¿Con quién no trabajarías del ambiente del espectáculo?

-Yo trabajaría con cualquiera, no tengo problema. No tengo enemigos.

-¿Para vos cuál fue el punto de inflexión en tu carrera para sentir que Polino ya era una marca registrada en el espectáculo?

-Cuando pasó de estar en Intrusos y me convoca Tinelli para ser jurado por primera vez, es como se recategorizó la carrera y me abre otras puertas. De hecho voy por el reality número 30, y estoy haciendo los trámites para el récord guinness de la celebridad que estuvo como jurado en más de 30 realities. Y eso antes era impensado para mí, de pasar del periodismo a un jurado no estaba muy impuesto.

Como jurado en el Bailando 2023

-Sos un showman como jurado, pero no dejas al Polino periodista con tu ciclo de entrevistas en la radio. Combinas las dos caras.

-El programa lo tengo hace 25 años, casi a la misma hora, es único que haya durado tantos años. Y es una marca. Pero más allá de la profesión, la gente compra y cree si le divertís, te ve en la radio, en la tele, y me van a ver al teatro.

-Vos tenes una historia muy superadora, empezaste muy abajo y construiste tu nombre en los medios, ¿cuál fue la clave personal para lograrlo?

-Siempre lo digo como chiste, pero es real. Más que talento en esta carrera tenés que tener autoestima. Es un trabajo donde en general los medios intentan bajar el precio, siempre tenés que tener la aprobación del otro frente a tu objetivo. Pero no tenés que perder el objetivo más allá de las puertas que se cierren. Tenés que tener una autoestima alta en decir yo quiero y puedo lograrlo.

-Conociendo de fondo el ambiente, ¿hoy ya no hay divas en el espectáculo?

-Eso ahora cambió. Las mega estrellas son las chicas que cantan como Tini, María Becerra, son las nuevas divas que tienen millones de seguidores en el mundo. Están pendientes de lo que dicen, lo que declaran, lo que suben a una historia. Ahora el mundo va por ahí.

-¿Todavía tenes el deseo de ser padre?

-No. Desestimé esa posibilidad porque para adoptar, tenés que hacer una carpeta con trámites muy engorrosos, para comprobar si estás apto para tener un niño, hasta ver el hogar donde va a vivir, los ingresos que tenés. Lo hice dos veces y a la tercera desistí, es muy invasivo y pasó mucho tiempo.

Pero en paralelo nació Matilda, la hija de Luciana Salazar que es mi ahijada, así que soy un padrino disfrutador. Yo me llevo la mejor parte, tanto de Matilda como Dionisio, el hijo de Flavio. Juego, como cosas ricas, paseo y luego se los devuelvo a los padres (ríe). Aparte aman al padrino Poli, porque siempre la pasan bien.

Así es la casa de Marcelo Polino en Recoleta.

LA SEPARACIÓN DE FÁTIMA FLÓREZ Y JAVIER MILEI

Hace unos días se conoció la separación de Fátima Florez y el Presidente de la Nación Javier Milei. A través de un comunicado, el Presidente confirmó la ruptura en buenos términos entre ambos.

A lo que Fátima se llamó al silencio, hasta el jueves pasado cuando llegó a la Argentina luego de unos días de viaje en Estados Unidos, y fue consultada por LAM sobre su separación.

“Acá lo importante es que esto fue consensuado, de verdad está hablado. La relación es hermosa y el vínculo está intacto. Así que es un comunicado bilateral, los dos estamos de acuerdo. Es un comunicado bilateral”, declaró la actriz sobre la ruptura y no dio más declaraciones sobre los motivos.

Qué pasó en el cumpleaños de Fátima Florez / Gentileza

En la charla con su íntimo amigo Marcelo Polino, afirmó a Los Andes que no tenía mayores detalles de los conocidos sobre la separación.

“El contacto que tuve fue por mensaje, que es medio impersonal. Nos juntaremos antes de viajar a Mendoza, y veremos cómo resolvemos esa situación en el show. Y como amigo lo acompaño en las decisiones que toman. Además los dos somos muy reservados, muy para afuera en el escenario, pero una vida muy reservada. Así que no me meto”.

PARA AGENDAR: “FÁTIMA 100%” EN MENDOZA

La reconocida actriz y cómica Fátima Florez inicia una gira internacional con su exitoso espectáculo “Fátima 100%”.

Un show humorístico musical con gran producción, que lideró la taquilla en la temporada verano en Mar del Plata llega a Mendoza junto a Marcelo Polino y un gran elenco de bailarines.

Única función, el sábado 27 de abril, a las 21, en el auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.com.ar.