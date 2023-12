Marcelo Polino sobre el estado de salud de Antonio Gasalla: “Es muy doloroso”

Antonio Gasalla ha desaparecido de las redes sociales y de todo el ambiente del espectáculo hace varios meses. Según los detalles que se han brindado sobre él, está viviendo malos momentos de salud.

Han sido sus allegados los que han hablado sobre el humorista, pero nunca más se lo volvió a ver. Esta vez, Marcelo Polino lo llevó a su charla en el programa Socios del Espectáculo al hablar de su viaje a Mar del Plata.

El jurado del Bailando 2023 expresó su preocupación sobre el estado de salud del capocómico ya que cada vez empeora más. “Justo antes de empezar el programa le mandé un mensaje a la familia para ver si lo puedo ir a ver, porque hay que pedir autorización, porque se lo está por trasladar a otro lugar. Entonces, antes de irme a Mar del Plata quiero verlo”, aseguró a las cámaras.

Asimismo, dio detalles de su estado de salud actual: “Casi no me reconoce. Y eso me genera mucha tristeza porque es mi amigo, familia”. En el lugar de amigo, Polino se siente muy movilizado por la situación de Gasalla y se atrevió a expresar sus sentimientos al respecto: “Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está. Es muy doloroso”.

Para terminar la entrevista, Polino agregó un poco de información sobre la enfermedad neurológica que tiene su amigo. “Una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría lamentablemente”, culminó.

Antonio Gasalla se emocionó al ver el homenaje que le hicieron en los Martín Fierro

Marcelo Polino contó en el programa Socios del Espectáculo (Eltrece), cómo fue la increíble reacción de su amigo íntimo, Antonio Gasalla, cuando vio el sentido homenaje que le hicieron en la última edición de los premios Martín Fierro 2023.

Según contó el panelista: “Estoy re contento, porque antes de venir a Polémica en el Bar, me escribió el sobrino y me mandó un mensaje. Me contó que le había mostrado el video del Martín Fierro, en la parte donde yo le entrego a Susana y nos reconoció”.

El humorista está actualmente en un centro de rehabilitación, debido a que padece una enfermedad degenerativa llamada Demencia Senil Progresiva.

