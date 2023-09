Qué dijo Marcelo Polino sobre el polémico video en el que se burla del cuerpo de Silvina Luna

Tras la muerte de Silvina Luna, salió a la luz un video en el que se vieron fragmentos en los que Marcelo Polino hizo comentarios desafortunados sobre el cuerpo de la actriz, cuando ella era participante y él jurado del Bailando por un sueño. El periodista fue consultado al respecto e intentó defenderse en una nota con LAM.

La ex Gran Hermano participó de la edición 2017 del programa de Marcelo Tinelli y fue allí que Polino tuvo polémicas críticas hacia la actriz, especialmente en relación a su cuerpo y la intervención que se hizo con Lotocki, luego de bailar junto a Leandro Nimo.

Silvina Luna en Bailando por un Sueño

“De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona, y de la mitad para abajo sos otra. Claro, porque de cara das divina, das pelo, das ojos claros, la modelo lo explotás bárbaro. De la cintura para abajo no te movés… El culo de (Aníbal) Lotocki te pesa o algo, porque como que no te podés mover. Cuando Leandro Nimo te revoleaba eras muy pesada para él, no te podía mover”, le dijo el periodista a la modelo.

En aquel momento, Luna ya sufría algunas complicaciones en su salud tras la operación que el cuestionado médico le realizó en los glúteos en 2011.

En el tape, también se vieron comentarios de Moria Casán. “Silvina, yo pensé que odiabas tu cola, pero resulta que la amás. Porque todos los problemas de salud te vinieron por tu cola. Yo pensé que te habías sacado, pero te la hiciste más grande. Te quedó para siempre y ahora la amás, la re mostrás”, apuntó en su momento.

Moria Casán y Marcelo Polino respondieron a las críticas por antiguos comentarios que le hicieron Silvina Luna

El notero de LAM aprovechó el debut del Bailando 2023, en el que Moria Casán y Marcelo Polino regresaron a ocupar su lugar en el jurado, y les preguntó sobre las críticas que recibieron por antiguos comentarios que hicieron sobre el cuerpo de Silvina Luna

“No, no me pidas por favor que hable de eso porque no, no me lo permite mi integridad”, dijo la diva, intentando esquivar la situación. “No me gusta hablar de eso en un día tan lindo como este, no hablo de esas cosas”, cerró Moria.

Descomunal reggaeton de Silvina Luna en el Bailando 2017\u002E

Por su parte, Marcelo Polino aseguró no haber visto los videos y eludió la pregunta con otro tema. “No vi nada de eso, pero tuve una relación re copada con Silvina, sobre todo hasta casi el final de su vida”, respondió.

“Porque mirá lo que son las paradojas de la vida: yo le hago todo el contacto para que haga Divas Play, que ese fue su último trabajo. Yo la contacté con eso”, acotó el periodista, haciendo referencia a la plataforma de contenido para adultos a la que la actriz se sumó durante un tiempo.

“Después, ella también quería hacer una venta de una propiedad y comprar en el exterior. Y como yo manejo un poco ese mercado, tuvimos contacto hasta un tiempo antes de sus internaciones”, agregó.

Luego, culpó a los usuarios de las redes por sacar a la luz esos videos del 2017. “No vi nada de eso y las redes está llena de gente psiquiatrica, así que no me hago cargo de lo que diga la gente”, cerró el periodista.

