La escalofriante profecía de Marcela Tauro sobre Silvina Luna ante la burla de Pamela Sosa

Después de la muerte de Silvina Luna se viralizó una imagen de Pamela Sosa gritando en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki y golpeando furiosamente el vidrio de entrada de la mansión. Pero hace algunos años atrás, la escena era distinta.

Pamela Sosa se presentó en la casa de Aníbal Lotocki a los gritos. Captura de pantalla.

Una regia Pamela Sosa descreía de las declaraciones de Silvina Luna y defendía a su ya ex pareja, el polémico Lotocki. Invitada a Intrusos, tuvo un duro cruce con Marcela Tauro, quien, visiblemente enojada, lanzó una escalofriante profecía y una dura advertencia para la mediática.

Divina, sentada en el sillón del estudio y siempre con una sonrisa socarrona, Pamela Sosa aseguraba que las quejas hacia el médico venían de la “gente mediática” y que en la clínica no había ningún inconveniente, sin embargo reconoció que hay detalles como un punto suelto en una lola y ese tipo de cosas “normales dentro de la práctica”.

Entonces, ¿que tiene que pasar, se tiene que morir un paciente para que vos entiendas? lanzó furiosa Marcela Tauro. Vale aclarar que esta conversación se dio hace 9 años, antes de la muerte de Cristian Adolfo Zárate, quien sería la primera víctima fatal de Lotocki.

Cuando la panelista de Intrusos nombró a Silvina Luna, Pamela Sosa la interrumpió y le preguntó si ella realmente creía que lo que le pasó (Silvina tuvo una de sus primeras internaciones en terapia intensiva) era por la cirugía que le practicó Lotocki. “Estoy casi segura”, respondió la Tauro.

Silvina Luna necesita donantes de sangre con urgencia

Sosa insistía en saber si la panelista había visto los estudios, y con una sonrisa burlona aseguró que ella había visto los estudios y Silvina Luna no tenía forma de comprobar que su internación era culpa del Metacril.

“Ojalá sea cierto lo que vos decís porque si no vas a tener una carga encima...” disparó la Tauro contra una Pamela Sosa altanera y defensora de su ex pareja. “Que no te haya pasado a vos, no significa que no pase. Tenés que ser un poco más solidaria”, soltó Tauro muy molesta.

Pamela Sosa con Aníbal Lotoki

Hoy las cosas son muy diferentes. Con el diagnóstico de diabetes y con la seguridad de que es culpa de la cirugía que le practicó su ex pareja, Pamela Sosa es una de las abanderadas en la lucha contra Aníbal Lotocki.

Seguí Leyendo