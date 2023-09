Insultos, llanto y gritos: Pamela Sosa se presentó en la casa de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

Pamela Sosa, furiosa por la muerte de Silvina Luna, se presentó frente a la casa de Aníbal Lotocki y a los gritos pidió que “salga a dar la cara”. La vedette también fue operada por el médico, quien fue su pareja durante años, y su salud se vio perjudicada tras las intervenciones, como les ocurrió a otras famosas.

La mujer no lo dudó, y aprevechando la presencia de las cámaras en la puerta de la casa de Lotocki, pidió justicia por Silvina Luna, por Mariano Caprarola y las otras víctimas.

“Forro hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara, da la cara, Lotocki. Vení acá, forro de mierda, vení a hablar conmigo. Lotocki, asesino de mierda. ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Hijo de puta, ya vas a quedar preso. Forro hijo de mil putas”, gritó Sosa, mientras golpeaba la puerta de la casa de Lotocki.

“¡Justicia de mierda! Este tipo tiene que estar preso, chicos”, se lamentó por el accionar de la Justicia. “Lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar. Tengo mucho enojo. Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera de la Justicia junto con Burlando”, agregó.

“Una obviamente tiene miedo por lo que puede pasar. Pero se murió una persona joven, una víctima de este hijo de mil putas. ¡Es un hijo de puta! ¡Hijo de puta, salí!”, gritó después.

Luego, se refirió a Silvina Luna: “Era una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me quiero ni imaginar su hermano como debe estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona. ¿Por qué, por qué? Todo por este hijo de mil putas y la Justicia que no hace nada”.

Pamela Sosa, fuera de la casa de Aníbal Lotocki. (Foto: Captura de pantalla)

“Es un asesino suelto, ya mató a un montón de personas. Necesitamos que alguien nos ampare. Acá nadie nos cuida, necesitamos una sentencia firme. Hace años que con Silvina estábamos peleándola con esto, sometiéndonos a un montón de estudios que son horribles. Ustedes no saben, chicos. Pinchazos por acá, pinchazos por allá”, explicó.

“Yo tengo una diabetes que la llevo bien. Pero no tendría que ni tenerla, esto es por la mierda de veneno que nos puso este hijo de puta. Quiero que salga, quiero que de la cara y me diga por qué mierda tenemos esto adentro”, dijo sobre sí misma.

Pamela Sosa con Aníbal Lotoki

Así enfrentó Pamela Sosa a Aníbal Lotocki

Meses atrás, la ex de Lotocki no dudó en cruzarlo en Telenoche, el programa en el que el acusado accedió a romper el silencio. A través de una videollamada, la mujer lo acusó y le pidió explicaciones acerca de por qué tiene “silicona líquida” en sus piernas y se solidarizó con Silvina Luna.

Pamela Sosa y Lotocki cuando eran pareja.

“Más allá de que esté prohibido el metacrilato, yo con Lotocki no hablé nunca más desde hace muchos años, pero me hubiera gustado preguntarle por qué tengo siliconas en las piernas, si la única intervención que yo tuve en mi vida fue junto con él cuando era mi pareja”, arrancó Sosa.

“En el juicio que ganamos nosotras, las denunciantes, estuviste condenado por 4 años, yo estuve 8 años en pareja con vos y sé muchas cosas de vos, cómo guardabas el polímero, ese polvito que mandaban a limpiar, en Chile también tuviste problemas, ¿por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal?”, continuó picante.

Ante la negativa de Lotocki de responder a las acusaciones, insistió: “Quiero que me respondas por qué tengo silicona líquida en mi cuerpo si nunca me dijiste que ibas a colocármela. Eso me provocó una diabetes. Si así me trataba a mí que era su mujer, no quiero pensar con las demás pacientes”.

Luego, Lotocki tomó la palabra y refutó: “En el juicio oral se demostró que era metacrilato y se hizo el estudio en el INTI, si fuera como ella dice estaría condenado por usar silicona líquida”.

Pamela Sosa apuntó con todo contra Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki decidió retirarse de Telenoche, y fue entonces que los conductores del noticieron le diero pie a Pamela Sosa para que continúe con su descargo. “¿En algún momento él pidió perdón?¿Y saben por qué no lo hizo?. Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien”, lanzó furiosa.

Pamela Sosa cruzó en vivo a Aníbal Lotocki.

“Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, sentenció.

“Yo me di cuenta de lo que tengo recién diez años después de la cirugía que me hizo. Él me operó en el 2006 por primera vez y me enteré en el 2016 por otra cirujana que me mandó a hacerme estudios. Pero hoy el caso no soy yo, es Silvina en este momento”, agregó.

