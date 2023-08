Desde la cama, Gabriela Trenchi habló de su delicada salud y apuntó contra Aníbal Lotocki y su esposa

Gabriela Trenchi lanzó un crudo relato de su actual estado de salud en una entrevista con el programa Diario de Mariana, emitido en América TV. Además, fue tajante al responder a los dichos de María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, y una vez más apuntó contra el médico.

Cabe recordar que la empresaria textil había acudido a Lotocki en el año 2015, para colocar hilos tensores en los glúteos, que finalmente derivaron en complicaciones muy importantes en su vida general hasta el día de hoy.

Recientemente, había sido intervenida en el Hospital Italiano debido a un “desorden gástrico”, producido por la medicación que suele ingerir para calmar los dolores que presuntamente le produjo una mala praxis. Finalmente fue dada de alta y ya se encuentra en su vivienda.

El crudo relato de Gabriela Trenchi y respuesta a María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki

En diálogo con el Diario de Mariana, emitido en América TV, Trenchi volvió a aparecer en público y le respondió a la mujer del médico, María Favarón: “A mí me indigna cuando escucho a la mujer, nadie los amenaza de muerte, por lo menos yo no quiero verlo muerto, yo quiero verlo preso. Los hijos no tienen nada que ver, yo no me voy a meter con las criaturas...”

Posteriormente, habló de la forma de trabajar que tenía Lotocki: “No hay facturas en los procedimientos que hace Lotocki. Imagínense que si él trabaja en negro, no tiene facturas de nada. Él solo sabe qué es lo que coloca, mezclado con grasa”.

Gabriela Trenchi

Luego, hizo un crudo relato sobre su actual estado de salud: “A causa de todo esto tuve un montón de problemas. Yo era una persona súper sana, tenía una vida feliz, él me arrancó la vida y voy a seguir luchando hasta mis últimas consecuencias, hasta donde Dios me de vida”.

Finalmente, la empresaria expresó que puede quebrarse hasta estando sentada debido al supuesto material que le colocó el médico. Además, habló que eso le trajo muchas consecuencias y que actualmente tiene una gastroenteritis y una gingivitis medicamentosa.

Sobre las consecuencias a nivel personal, Trenchi sentenció: “No puedo trabajar que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento, perdí mi vida, viajaba, tenía una vida re sana”.

