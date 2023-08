Tremendo audio de Gabriela Trenchi en el que fulminó a Aníbal Lotocki tras su última internación

Luego de recibir el alta, tras estar internada, Gabriela Trenchi habló sobre su actual estado de salud y fue tajante al hablar sobre Aníbal Lotocki. Además, mostró su preocupación por todo lo que está sucediendo alrededor del polémico cirujano.

Cabe recalcar que la empresaria textil había sido intervenida hace unos días en el Hospital Italiano debido a un “desorden gástrico”, producido por la medicación que suele ingerir para calmar los dolores que presuntamente le produjo una mala praxis realizada por el cuestionado profesional en el año 2015.

La situación actual de Gabriela Trenchi y sus declaraciones sobre Aníbal Lotocki

Según dejó saber en reiteras entrevistas, Gabriela había acudido a Lotocki para colocar hilos tensores en los glúteos, que finalmente derivaron en complicaciones en su vida general hasta el día de hoy. Luego de recibir el alta, la famosa argentina habló con el programa Intrusos para contar novedades del panorama actual.

Sobre su estado de salud, la empresaria se expresó a través de un audio: “Hola chicos. Les hablo porque tengo prohibido todo. Ayer estuve todo el día hasta la noche en el Italiano, con mi pareja que es médico y cirujano general. Tengo un problema en el intestino, en la parte de arriba. Tengo muchos ataques de pánico de tanta medicación”.

Luego, mencionó el tratamiento que le aplicó Aníbal durante la operación: “Esto me está trayendo problemas al intestino, porque esto te trae otros problemas. No te morís por el material en sí, sino te morís por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Mariano, como está mal Silvina y así vamos cayendo de a una con distintas dificultades”.

Posteriormente, explicó que el cirujano le sacó grasa de las rodillas, cuando ella se lo negó. Además, dijo que Lotocki le colocó otro material en las piernas, lo que generó ebullición en cada parte de su cuerpo.

En el programa LAM, se le consultó a la empresaria nuevamente sobre por qué no está en la cárcel Aníbal y sentenció: “Acá se equivocó la justicia, porque no son heridas graves, sino gravísimas que te pueden llevar a la muerte. No sé como va a terminar lo mío”. Luego, finalizó: “Es un asesino, No tiene empatía con la gente y ni siquiera te pide disculpas... Tiene una impunidad terrible”.

