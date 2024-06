La esposa de Aníbal Lotocki criticó las condiciones en que vive el médico en la cárcel: “Se caga de frío”

La esposa del cirujano Aníbal Lotocki, se quejó de las condiciones en las que el médico vive en el Complejo Penitenciarios N°1 de Ezeiza, donde está preso por las lesiones graves a cuatro modelos.

En dialogo con el programa A la Tarde, María José Favarón fue consultada sobre cómo estaba y pasaba sus días Lotocki dentro del penal de Ezeiza y en tono molesto manifestó: “Se caga de frío”.

“Aníbal es muy fuerte mentalmente, hasta te diría que capaz mucho más que yo. Ocupa mucho tiempo en estudiar, se lleva libros de la facultad al pabellón para leer. Está estudiando Sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero”, contó.

Acerca de las veces en que lo fue a visitar, Favarón sostuvo que va “cuando puede y le permiten”: “He ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial”.

Otras de las cuestiones sobre las que habló la mujer de Lotocki es sobre si cree o no en la inocencia de su marido, informó la agencia NA.

“Por más de que el resto piense lo contrario, yo estoy convencida de que esto es así. Desde el primer momento en que yo lo conocí a él, desde principios de 2009 hasta hoy, siempre pensé lo mismo y sigo manteniendo lo mismo. Y más veo y más quiero a mi perro, dice el refrán. Ese es mi deseo y mi pensamiento, y sé en lo que me apoyo para pensarlo así. Sé que hay mucha gente que no lo cree así, que no lo ve así, pero esa es otra historia”, agregó.

En noviembre pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal había elevado de cuatro a ocho años la pena de prisión contra Aníbal Lotocki al confirmar la sentencia por” lesiones graves reiteradas”, en perjuicio de las modelos Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, a quienes operó en su clínica.

El médico de “las famosas preso”

Aníbal Lotocki llegará preso al juicio oral que afrontará por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate, después que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación declarara hoy admisible el recurso que su defensa había planteado contra la denegatoria de la excarcelación resuelta por el tribunal en primera instancia, indicaron voceros judiciales.

Los camaristas Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite ratificaron el fallo anterior del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17, integrado por los jueces Juan Facundo Giudice Bravo, Ana Silvia Guzzardi y Pablo Daniel Vega, quienes deberán juzgar a Lotocki por la muerte de Zárate, bajo la acusación de “homicidio con dolo eventual”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

