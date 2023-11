Elevaron la condena de Aníbal Lotocki a 8 años de prisión

Aníbal Lotocki fue condenado este jueves a la pena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina, accesorios legales y al pago de las costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos contra Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Graciela Trenchi.

El Tribunal lo había condenado a cuatro años de prisión, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Lotocki y le duplicó la pena, por lo que ahora deberá cumplir una condena de ocho años y diez de inhabilitación.

Anteriormente, Lotocki había sido condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por “lesiones leves” de los cuatro pacientes mencionados, pero ahora lo demostró penalmente responsable de “los delitos de lesiones graves reiteradas”, según el fallo.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional está integrada por los jueces Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Pablo Jantus.

Aníbal Lotocki habría sido agredido en la cárcel

El cirujano plástico Aníbal Lotocki, involucrado en una larga batalla legal tras la trágica muerte de Silvina Luna a fines de agosto, está recluido en el penal de Ezeiza.

Recientemente, surgieron rumores en redes sociales sobre un posible apuñalamiento en su celda por parte de un compañero de prisión, lo que generó preocupación en torno a su seguridad.

Sin embargo, Rodrigo Lussich, en “Socios del espectáculo”, primero desmintió estos rumores y reveló que Lotocki está solicitando urgentemente su traslado a otra unidad carcelaria.

Luego, Mariana Brey, en el mismo programa, investigó la situación y explicó: “Chequee con varias fuentes a ver cuál era la versión real porque pensé que era fake news esto del apuñalamiento, y efectivamente no encontré nada. Me dicen que sería mentira. Lo que no están seguros tampoco es de si el pedido de traslado se hizo o no efectivo”.

Por otro lado, se confirmó que la esposa de Aníbal Lotocki realiza visitas regulares al penal de Ezeiza donde se encuentra su esposo.

En cuanto a las condiciones en las que se encuentra el cirujano en prisión, Mariana Brey señaló que comparte celda con otros reclusos y que no goza de ningún privilegio debido a su notoriedad mediática.

“Está con un tipo que es un mono de Rosario, por ejemplo, gente muy grosa, violenta y con condenas importantes. Igual, me dicen que esta gente en general no es peligrosa dentro de la cárcel como sí lo son afuera,” afirmó la panelista de “Socios,” enfatizando que la situación en prisión de Lotocki implica compartir espacio con reclusos con antecedentes de violencia y delitos graves.

