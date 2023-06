El furioso mensaje de Mónica Farro tras recibir amenazas por “bancar” a Lotocki

Mónica Farro publicó un mensaje en el que descarga su furia por haber recibido amenazas, después de que en LAM mostraran su posición a favor del doctor Aníbal Lotocki, en medio de la dramática situación de Silvina Luna. La vedette se operó con el Dr. Lotocki y según dejó en claro, su experiencia fue buena, por lo tanto no tiene nada malo que decir sobre el cuestionado médico, y ahí explotó todo.

“Siniestra me dicen???jajajaj y me mandan mjes deseándome que tenga un problema de salud?? Hablan de empatía...ni saben lo que significa”, comenzó escribiendo la vedette uruguaya en sus historias de Instagram, y continuó: “Qué les pasa? Si les molesta saber que mi experiencia fue buena, es su problema y no tiene nada que ver con la víctimas. Xq x ellas si tengo muuucha empatía”.

La vedette uruguaya publicó un furioso mensaje tras recibir amenazas por "bancar" a Lotocki

“Escuchan lo que quieren y opinan y no escuchan cuando digo que si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Que quede claro que yo no lo defiendo...y el que no lo entienda que no me rompa más las bolas a mi”, escribió Farro en su mensaje.

La vedette uruguaya habría comenzado a recibir mensajes intimidatorios y violentos, después del informe de LAM en el que ella habla muy bien del médico que le realizó sus cirugías estéticas.

Mónica Farro y un mensaje “rari” sobre Lotocki

Mientras hablaban de Silvina Luna y el doctor Lotocki, Nazarena Vélez deslizó que el mensaje de Mónica Farro, como paciente del médico, fue “rari”.

Pero entonces, ¿qué dijo la Farro sobre Lotocki? Básicamente, la vedette, al ser consultada por el notero de LAM, habló de su buena experiencia con el Dr. Aníbal Lotocki. Según ella, sus operaciones salieron perfectas y está muy contenta con los resultados. “Yo estoy feliz con lo que me hizo”, señaló la vedette.

Además, Farro destacó la actitud de Lotocki cuando ella fue a pedirle otras operaciones. Según su relato, el médico se opuso a realizarle otras modificaciones estéticas, dando cuenta, para Farro, de un cierto compromiso “ético” con sus pacientes.

Lo cierto es que Farro dejó en claro que ella no tenía nada malo para decir del médico e instó a la justicia a trabajar. “Lo que le está pasando a Silvina y a otras personas es horrible, pero para eso está la justicia”. Habló, también, de que hay muchos médicos que “se mandan cagadas”, pero que a él le costó más caro por ser mediático.

“Empatizar no es decir ‘muerte a Lotocki’, eso no empatizar”, soltó Farro cuando le preguntaron por las víctimas del cirujano estético y qué siente por ellas. Firme con su postura, Farro aclaró que ella le recomendó el médico a gente conocida y a nadie le fue mal.

Seguí Leyendo